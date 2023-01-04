القانون في صفه.. مفاجأة سعيدة تنقذ عازف الأورج عبد السلام من السجن

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام لتنفيذ أحكام قضائية عليه أثناء فحصه في إحدى الأكمنة الأمنية بمنطقة المظلات بالقاهرة وحرر محضر بالواقعة

الاجراءات القانونية للمعارضة

ونص قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ إنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 والتى تحدد المدة القانونية للمعارضة (مادة 467)

وتنص المادة على تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة

ومن المنتظر أن يتقدم عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام صباح اليوم بمعارضة أمام جهات التحقيق على الأحكام القضائية الصادر بحقه والتي تتضمن أحكام غيابية في قضايا شيكات متعلقة بمجال الحفلات والافراح الشعبية.