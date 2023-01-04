ضبط 6 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار بالقاهرة.. صور

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار ، تمكن رجال المباحث من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة ، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بدائرة القسم.

علي الفور، وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإستهداف الشقة حيث تم ضبط 6 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى ملك أحدهم وعُثر بداخلها على حفرتين بعمق 10 متر وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب .

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.