بأسلوب "كسر الباب".. سقوط لص الشقق بالبساتين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات ، نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال السرقة من داخل المساكن بالبساتين بأسلوب "كسر الباب".

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص وله معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم وبحوزته عدد 2 شاشة تلفزيون .

واعترف بقيامه بسرقتهما من داخل شقتين كائنتين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" وتم بإرشاده ضبط (3) شاشات تلفزيون أخرى .

كما اعترف بسرقتهم من داخل (3) شقق بذات العقار وبذات الأسلوب فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.