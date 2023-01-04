الأوقاف: اعتماد 24 خطيبا جديدا بالمكافأة على بند التحسين

أعلنت وزارة الأوقاف اعتماد 24 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين من محافظة (كفر الشيخ) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر دفعة مايو 2022.

ويتم عقد الدورة التثقيفية المتخصصة السابعة للأئمة والواعظات في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، على يد خبراء متخصصين في الدراسات الاستراتيجية ومفاهيم تحديات الأمن القومي، بترشيح من أكاديمية ناصر العسكرية، في الفترة من (11 /2 /2023م) حتى (15 /2 /2023م)، وذلك لعدد (إمام) و (واعظة).

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد، والتدريب المستمر للارتقاء بمستوى جميع العاملين بها، ومن خلال التعاون بين وزارة الأوقاف وأكاديمية ناصر العسكرية.

فعلي السادة المذكورة أسماؤهم الحضور في المواعيد المقررة، علمًا بأن الأكاديمية ستكون مفتوحة لاستقبالهم من يوم الجمعة الموافق 10/ 2/ 2023م بإذن الله تعالى.