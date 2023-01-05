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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. 5 سيارات كروس أوفر للشراء من الإمارات.. للاستيراد من الخارج.. قيمة الوديعة الدولارية لـ ميتسوبيشي اكليبس

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

بداية من 60 ألف درهم.. 5 سيارات كروس أوفر للشراء من الإمارات

يضم السوق الإماراتي العديد من سيارات الكروس أوفر الرياضية بمواصفات مذهلة، وتأتي مجهزة بأحدث وسائل الرفاهية وأنظمة الامن والسلامة والملاحة لمساعدة السائق، حيث تعمل على الارتقاء بمتعة القيادة لمستويات أعلى.

 

للاستيراد من الخارج.. قيمة الوديعة الدولارية لـ ميتسوبيشي اكليبس

يبحث العديد من المصريين في الخارج عن اقتناء سيارات جديدة عقب قرار الحكومة المصرية بالإعفاء الجمركي والضريبي للمصريين بالخارج، وتعتبر ميتسوبيشي اكليبس من أبرز السيارات المرشحة في فئة الكروس أوفر الرياضية للاستيراد من الخارج.

 

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 200 ألف جنيه | صور

يضم السوق المصري باقة من السيارات المستعملة بسعر 200 ألف جنيه، وشهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها نتيجة الارتفاع غير المسبوق لأسعار السيارات الجديدة منذ الأشهر الأولى لعام 2022.

 

زيادة 30 ألف جنيه على أسعار نيسان صني موديل 2023 | صور

شهدت أسعار السيارة نيسان صني موديل 2023 زيادة رسمية جديدة بلغت 60 ألف جنيه على جميع الفئات المطروحة محلياً، وتقدم في السوق المصري من خلال 4 فئات، وتعتبر من أشهر سيارات السيدان في السوق المصري وأكثرها اقتصادية.

 

للمصريين في الخارج.. قيمة الوديعة الدولارية لـ شراء BMW X7

تتميز سيارات الفئة X من العلامة التجارية الألمانية BMW بتصميمها الرياضي الفاخر، وتأتي بباقة من أقوى التجهيزات في عالم السيارات، وتعتبر من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن قرار الحكومة المصرية بالإعفاء الجمركي والضريبي للمصريين بالخارج.

كروس اوفر الامارات سيارات مستعملة نيسان صني BMW

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