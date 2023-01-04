زيادة 30 ألف جنيه على أسعار نيسان صني موديل 2023 | صور

شهدت أسعار السيارة نيسان صني موديل 2023 زيادة رسمية جديدة بلغت 60 ألف جنيه على جميع الفئات المطروحة محلياً، وتقدم في السوق المصري من خلال 4 فئات، وتعتبر من أشهر سيارات السيدان في السوق المصري وأكثرها اقتصادية.

نيسان صني موديل 2023

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2023

نيسان صني موديل 2023 الفئة الأولى بيز لاين بسعر 340,400 جنيه بدلاً من 310,400 جنيه

نيسان صني موديل 2023 الفئة الثانية بيز لاين بسعر 371,500 جنيه بدلاً من 341,400 جنيه

نيسان صني موديل 2023 الفئة الثالثة PLUS بسعر 392,000 جنيه بدلاً من 362,400 جنيه

نيسان صني موديل 2023 الفئة الرابعة SUPER SALOON بسعر 406,000 جنيه بدلاً من 376,000 جنيه.

نيسان صني موديل 2023

مواصفات نيسان صني موديل 2023

تأتي السيارة نيسان صني موديل 2023 بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 108 أحصنة، و 134 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بنوعين من ناقل الحركة، الأول مانيوال يتألف من 5 نقلات، بينما الثاني اوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

نيسان صني موديل 2023

يمكن للسيارة نيسان صني موديل 2023 الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر مدتها بـ 12.5 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى نحو180 كيلومترا في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة قدرها 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.