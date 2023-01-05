خلاف فني أم عائلي.. ماذا بين إيناس مكي وأخوها الكبير قوي|الحقيقة والتفاصيل

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة الكثير من الأقاويل والشائعات حول طبيعة العلاقة بين الفنان أحمد مكي وشقيقته الفنانة إيناس مكي، حيث تداول البعض ان علاقتهما سويًا متوترة للغاية وانهما على خلافات، فما حقيقة وتفاصيل هذا الخلاف؟

الخلاف بين إيناس مكي وشقيقها الكبير أوي

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أقاويل عن وجود خلافات بين الشقيقين إيناس وأحمد مكي، بسبب كون الأخير ناجح جدًا في مجال عمله كفنان، أكثر من شقيقته، وهو ما خلق نوع من الخلافات، لذا لا يعملان سويًا ولا يقدمان أي عمي فني مشترك.

هو راجلي وسندي في الدنيا

خرجت الفنانة إيناس مكي عن صمتها حيال الشائعات التي تتناثر عن وجود خلافات بينها وبين شقيقها الفنان أحمد مكي بسبب العمل الفني، نافية تمامًا تلك الشائعات موضحة:

«الناس بيقولوا إن في بيني وبين أحمد أخويا خلافات علشان مش بنظهر سوا في أعمال كتير، هو طالما مش بنمثل مع بعض يبقى فيه خلاف؟ والناس مش مترجمين أن عادي نكون مش بنشتغل سوا» مؤكدة « نجاح أخويا مش مأثر عليا إطلاقًا لا بالسلب ولا بالإيجاب، لأن أعمالى ملهاش علاقة بأحمد والاثنين مختلفين ولكن ده ملوش تأثير سلبي علينا كأخوات هو راجل وسندي في الدنيا».

وتابعت: «أنا بعدت عن التمثيل سبع سنين ولما رجعت بعد الغياب دا لقيت الدنيا اتغيرت والوسط نفسه اتغير وبالتالي طبيعي أعمالي تكون قليلة، ولكني راجعة بفيلم " اتنين للإيجار» وسعيدة بالتعاون مع كل أبطال العمل، وهتكون طلة خفيفة للجمهور».

فيلم اتنين للإيجار

تدور أحداث فيلم «اتنين للإيجار» في إطار كوميدي، بينما يبحث شخصان يدعيان صفيحة وحمادة عن فرصة عمل مناسب لكسب قوت يومهما، دون جدوى حتى يقررا عرض أنفسهم للإيجار على من يدفع لهما لتلبية مطالبة كوسيلة لكسب الرزق.

من المقرر عرض فيلم اتنين للإيجار في 25 يناير الجاري، وهو من إخراج شادي علي، وتأليف أسماء غازي، بمشاركة مجموعة من النجوم منهم « بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد لطفي، ناهد السباعي، ميرهان حسين، إيمان السيد، إيناس مكي، سلوى محمد علي، ثراء جبيل».