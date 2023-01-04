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أصل الحكاية

وداعًا للسماسرة.. كيف تحصل على قطعة أرض مميزة بمشروع مسكن| التفاصيل الكاملة

صدى البلد

طرحت وزارة الإسكان قطع أراضي سكنية ضمن مشروع « مسكن» حيث كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان عن خطوات الحجز للأراضي السكنية الصغيرة بالمشروع عن طريق مقطع فيديو توضيحي لكيفية الحجز من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالطرح الأول للتخصيص الفوري بمشروع مسكن.

كان وزير الإسكان قد أوضح أنه قد أوضح انه تم إعداد فيديو توضيحي لخطوات الحجز الإلكتروني لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد، حيث بدا الحجز على الأراضي منذ يوم 8 ديسمبر من العام الماضي 2022، ويستمر حتى 8 فبراير القادم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي، فما تفاصيل الطرح الأول من «مسكن».

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الأراضي المطروحة ضمن مشروع مسكن للأراضي السكنية 

يمكن معرفة الأراضي المطروحه ضمن مشروع مسكن للأراضي السكنية الصغيرة من خلال الموقع الإلكتروني، حيث يشمل الطرح عدد 305 قطعة أرض موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي: 

143 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن «القاهرة الجديدة، 15 مايو، بدر، اسيوط الجديدة، المنصورة الجديدة».

  • 104 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة في مدن «السادات، الصالحية الجديدة، برج العرب الجديدة»
  • 58 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة بمدينتي « النوبارية الجديدة، العاشر من رمضان»

كيفية حجز قطع الأراضي السكنية الصغيرة بمشروع مسكن 

يمكن للراغب في حجز قطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد بمشروع «مسكن» من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص للحجز من خلال الرابــط  ثم تحميل كراسة الشروط الخاصة بالطرح.

يمكن للراغب إنشاء حساب على الموقع  ثم كتابة البيانات المطلوبة منها « الرقم القومي، الإسم من بطاقة الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم المحمول، العنوان الحالي»، ثم اختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها والموقع من خلال الضغط على كلمة تفاصيل لتظهر قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة «كروكيات، جدول تفصيلي».

يستكمل الراغب في حجز قطع ارض ضمن مشروع «مسكن»، باقي إجراءات الحجز الموضحه على الموقع منها «إدراج عملة السداد لباقي ثمن قطع الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا، إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة» ومن ثم استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز ويتم التوقيع عليها وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، مع ارفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف دراسة الطلبات».

بعد انتهاء فترة الحجز المحددة بشهرين من بداية فترة الحجز يتم البث من خلال الهيئة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني، وذلك خلال أيام من غلق باب الحجز.

شروط حجز قطعة أرض سكنية ضمن مشروع مسكن

هناك عدة شروك لابد من توافرها في المتقدم على حجز قطع ارض سكنية صغيرة ضمن مشروع مسكن هي ضرورة أنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأي منهم ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي.

 

 

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