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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

2 كيلو ونص حشيش.. اعترافات شخصية شهيرة ضبطت بمخدرات| ماذا قالت ؟

صدى البلد

انتشرت الكثير من الأحداث الغريبة المثيرة للجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب «البلوجرز» المشهورين عبر السوشيال ميديا، إذ بنا نتفاجأ بواقعة نصب واحتيال على المواطنين ، وآخرين يحرضون على الفسق وارتكاب الفواحش، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تم القبض على بلوجر تُدعى إسراء محب بحوزتها كمية كبيرة من المخدرات!!.

أثارت بلوجر تُدعى إسراء محب حالة من الجدل الواسع والغضب الشديد، بعد أن انتشرت اخبار القبض عليها وبحوزتها صاحب محل ملابس، بتهمة حيازة كمية من المخدرات داخل شقة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، فما قصتها؟…

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قصة القبض على بلوجر بحوزتها كمية مخدرات كبيرة 

رصدت الأجهزة الأمنية نشاط البلوجر إسراء محب، وصديقها، اللذان استأجرا شقة سكنية ف منطقة التجمع الخامس، وكشفت التحريات أنهما يمارسان فيها نشاطهما الإجرامي بالإتجار في المخدرات، حيث قامت قوات الشرطة باستهداف الشقة السكنية المستأجرة، والقبض على المجرمين.

اعترافات البلوجر إسراء محب

بعد أن تم إلقاء القبض على البلوجر إسراء محب وشريكها، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدرات الحشيش والهيروين « 2 كيلو من مخدر الحشيش، و 500 جرام من مخدر الهيروين» بقصد الاتجار، اعترفت المتهمة بأنهما يقصدان الاتجار بتلك المخدرات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

2 كيلو حشيش و 500 جرام هيروين

ضبطت الأجهزة الأمنية البلوجر إسراء محب، وصديقها وبحوزتهما 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش و 500 جرام هيروين، داخل الشقة السكنية التي استأجرتها البلوجر وصديقها صاحب محل ملابس، في التجمع الخامس، وعلى الفور تم تحرير محضر الضبط وحبس المتهمين في ديوان قسم شرطة التجمع الخامس تميهدًا لعرضها على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معها، حيث تُقدر كمية المضبوطات من المخدرات بحوزتها بقيمة 180 ألف جنيه.

 

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