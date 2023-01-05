لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. البترول توجه تنبيه هام لسكان هذه المنطقة بالقاهرة

أعلنت صفحة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية على "فيس بوك"، عن أعمال صيانة بوحدة إضافة الرائحة بمحطة كهرباء التبين، وذلك اليوم الخميس الساعة التاسعة صباحًا

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء

وأكدت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى الاتصال بالطوارئ من خلال التليفون الأرضي وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر129

