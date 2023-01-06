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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه..احذر الحصول على مكتسبات المسنين بالمخالفة

غرامة مالية
غرامة مالية

يعتبر مشروع قانون حقوق المسنين والذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال العام الماضي 2022 ، القانون الأول من نوعه الذي ينظم حقوق المسن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق  بدمج هؤلاء المسنين البالغ عددهم 7.1 مليون  في المجتمع والاستفادة بخبراتهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم بشكل يسمح تحقيق ذلك.

 

و استهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون ، حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم . 

 

ووضع القانون الجديد عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه الحصول على مكتسبات المسنين بغير وجه حق تصل للحبس وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه .



فى هذا الصدد،  نص القانون الجديد على أن تمنح الدولة، معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً، وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشاً تأمينياً بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وإفتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى نشر آليات الثقافة الإلكترونية فى مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل.

 

ويحق للمسن الأولى بالرعاية الحصول على مساعدة ضمانية شهرية حال عدم حصوله على معاش تأمينى، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 

عقوبات المخالفين

 

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدي المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها".

 

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