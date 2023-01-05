ضربة موجعة لعشاق الزمالك بشأن صفقة عبد الله السعيد

يبدو أن صفقة انتقال عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مهددة بالفشل.

وجاء جاء نتيجة رحيل اليوناني تاكيس جونياس، مدرب بيراميدز ، والذي كان يمثل سببا كبيرا في رغبة عبد الله السعيد في الرحيل عن بيراميدز، نتيجة اعتراض اللاعب بشكل مستمر على طريقة المدرب معه.

وشهدت الأيام الماضية جدلا واسعا حول انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك، خاصة بعد مشكلة اللعب الأخيرة مع زميله مصطفى فتحي، قبل أن تهدأ الأمور مرة أخرى بالنسبة لعبد الله السعيد وتواصل ملاك النادي معه لتقريب وجهات النظر والحفاظ عليه داخل النادي وعدم رحيله، وجاء رحيل جونياس ليعزز فرص بقاء اللاعب.

ووجه نادي بيراميدز الشكر للمدير الفني اليوناني تاكيس جونياس، وجهازه الأجنبي المعاون، على الفترة التي قضاها في مهمة قيادة فريق الكرة خلال الفترة الماضية.

وأتمت الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز إجراءات فسخ التعاقد مع تاكيس جونياس بالتراضي لتنتهي مهمته مع النادي.

