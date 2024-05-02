موسكو: سويسرا لم تدع روسيا لحضور مؤتمر السلام حول أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إن سويسرا لم توجه الدعوة لروسيا للمشاركة في مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا.

وسيعقد مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو في مدينة بورجنستوك في سويسرا.

وأوضح بيان الخارجية الروسية أن سويسرا أظهرت دائمًا استعدادها لتوجيه دعوة إلى روسيا لحضور هذه القمة.

ووفقا للبيان، تلقى أكثر من 160 وفدا، بما في ذلك وفود من مجموعة السبع ومجموعة العشرين ودول البريكس، دعوات لحضور المؤتمر حول أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى بيرن سيرجي جارمونين، إن موسكو لن تشارك في المؤتمر حول أوكرانيا في بورجنستوك بأي شكل من الأشكال.