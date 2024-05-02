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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

أسرع طريقة لعمل طاجن الفاصوليا الخضراء

صدى البلد

تعد الفاصوليا الخضراء من أغنى الخضراوات الطبيعية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم من بينهما فيتامين ب وفيتامين ك وفيتامين أ والحديد والبروتين.

 

نعرض لكم أسرع طريقة لعمل طاجن الفاصوليا الخضراء  للشيف غادة التلى
 

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مقادير الفاصوليا الخضراء 

فاصوليا خضراء مقطعة
مكعب مرق 
عصير طماطم 
بصل  قطع
لحم  قطع
ثوم مفروم 
سمن
ملح 
فلفل أسود 
بهارات


طريقة عمل الفاصوليا الخضراء 

* شوحي البصل في زيت على النار ثم يضاف اللحم والملح والفلفل والقليل من الماء ثم الثوم والفاصوليا الخضراء.

* يضاف عصير الطماطم مع مكعب المرق والبهارات ثم تترك حتى تمام التسوية وتقدم.

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