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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بميكنة منظومة تجارة الأقطان وتعميمها على المحافظات

القطن المصرى
القطن المصرى

أشاد النائب أحمد نشأت، عضو مجلس النواب، بجهود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محالج القطن، ومصانع الغزل والنسيج، في عدة محافظات، ضمن خطة الدولة للنهوض بهذا المجال الاستراتيجي الذي تحظى مصر بمزايا نسبية فيه، لاسيما المدخلات والخبرات الفنية المدربة.


صناعة الغزل والنسيج في مصر

واكد “نشأت” لـ"صدى البلد"، أن النهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر سيسهم إلى حد بعيد في دعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التشغيل، لاسيما أن صناعة الغزل والنسيج من أكثر الصناعات كثيفة العمالة.

وأكد النائب أحمد نشأت، ضرورة ميكنة منظومة تجارة الأقطان وتعميمها على كافة المحافظات، بما في ذلك تطوير نظام مميكن لتنفيذ المزايدات على الأقطان المصرية بالتعاون مع بورصة السلع المصرية، وذلك بما يضمن حسن الأداء وجودة التنفيذ.

وأوضح عضو مجلس النواب أن صناعة الغزل والنسيج سوف تدعم توجه الدولة نحو تشجيع المنتج المحلي وزيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة الناتج المحلي.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة الراهنة.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تحقيق الإدارة المثلى للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والأصول المملوكة لها، باعتبار هذا القطاع ركيزة رئيسية في النهوض بقطاع الصناعة الذي يمثل قاطرة دفع الاقتصاد الوطني.

واستعرض الوزير خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محالج القطن، ومصانع الغزل والنسيج، في عدة محافظات، ضمن خطة الدولة للنهوض بهذا المجال الاستراتيجي الذي تحظى مصر بمزايا نسبية فيه، لاسيما المدخلات والخبرات الفنية المدربة.

كما تناول المهندس محمود عصمت خطة تطوير واستغلال الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، للوصول إلى الاستفادة على الوجه الأمثل من هذه الأصول ذات القيمة الكبيرة، من أجل تحقيق عائد اقتصادي يساهم في نمو تلك الشركات، وتعزيز قدراتها، وبالتالي زيادة الإنتاج وفرص العمل والتشغيل.

وتطرق "عصمت" إلى دور وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير ودعم قطاع الصناعة بمختلف مجالاته، في إطار من تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تناول موقف تطوير عدد من المشروعات في مجال صناعة الألومنيوم لدعم هذه الصناعة المهمة.

القطاع الخاص مجلس النواب مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خطة الدولة مصطفى مدبولي

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