3 كنوز من فعلها يوم الجمعة أنار الله وجهه وكتبه من المغفورين

يوم الجمعة هو من أعظم ايام الله عز وجل ، فهو عيد في السماء وعيد في الأرض، وكل مسلم يسعى أن يغفر الله كل ذنوبه ويصلح حاله.

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، إن هناك 3 كنوز فى يوم الجمعة من فعلهم أنار الله وجهه وكتبه من المغفورين، وهما:

الكنز الأول: الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاتكم معروضة عليه صلى الله عليه وسلم ، فهي جامعة لخير الدنيا والآخرة.

الكنز الثاني: الحرص على التطيب والتعطر والتزين في هذا اليوم وقبل الذهاب الى المسجد فهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصح بها أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين.

الكنز الثالث: الحرص على تحري ساعة الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن في يوم الجمعة لساعة، لا يوفقها عبد يطلب فيه أمر من أمور الدنيا والىخرة إلا وأعطاه الله إياها ، وقد اختلف الفقهاء حول هذه الساعة ، إلا أن أٌربهم إلى الصواب ساعة صعود الإمام على المنبر ، والثانية ما بين العصر وحتى غروب الشمس.

كما نصح أيضا الجميع بالحرص على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فبها تتحقق الطمأنينة وراحة البال فهي مصدر للقوة ، وفيها عصمة من كل الفتن.