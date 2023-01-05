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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أقوى التحصينات احرص عليها يومياً

صدى البلد

أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم، على أن نكون دائمي الدعاء، حتى في أشد المصائب، وذلك لأن الدعاء يغير من القدر الذي يصيب الإنسان، ويخفف شدته، ويجعل الإنسان مستسلمًا لأمر الله.

ومن الأدعية التي يجب أن يحرص عليها المسلم خلال يومه، لتحصين نفسه ومن يحب من كل مكروه، فالدعاء من أحب العبادات إلى الله عز وجل، ويجب أن يحرص المسلم على الدعاء في كل الأوقات، وهناك فضل عظيم للدعاء، فيمنح للمسلم الشعور بأنه في معية الله عز وجل، كما يمنحه الشعور بالارتياح النفسي والاطمئنان، لذلك يجب أن يحرص الإنسان على الدعاء، ليحقق الله أمنيه، و يقضي له حوائجه، لذا يقدم صدى البلد أقوى التحصينات التى يحرص عليها الإنسان كل يوم. 
 

 أقوى التحصينات احرص عليها يومياً 
احرص على اذكار الصباح والمساء فلو طالت عليك ولم تستطيع قراءتها فاحرص على:

1- الفاتحة

2- آية الكرسي 

3-خواتيم سورة البقرة 

4-قل هو الله أحد 3 مرات المعوذتين 3 مرات

5-(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ فى الأرض ولا فى السماء) 3 مرات

6- (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ استُرْ عَوْرَاتي، وآمِنْ رَوْعَاتي، اللَّهمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَينِ يَدَيَّ، ومِنْ خَلْفي، وَعن يَميني، وعن شِمالي، ومِن فَوْقِي، وأعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحتي) 3 مرات

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7- (اللهم إني أعوذ بك من الهمِّ والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدَّين، وغلبة الرِّجال) 3 مرات

8- سيد الاستغفار تختم به ((اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"، وهذه الصيغة هي من أكمل الصّيغ، وتقال صباحًا، ومساءً كالأذكار، فمن قالها دخل الجنّة.

أقوى التحصينات التحصينات أعظم التحصينات النبوية قبل النوم

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