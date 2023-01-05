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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلمي حايك تسرق الأضواء بجمبسوت أنيق

سلمي حايك
سلمي حايك

شاركت الفنانة المكسيكية من أصول لبنانية، سلمى حايك متابعيها بمجموعة صور من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي علي موقع "انستجرام"


بدت حايك في الصورة بإطلالة مبهجة وجذابة مرتدية جمبسوت انيق، ما أبرز أنوثتها و قوامها الممشوق، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر مميزة، ووضعت مكياجًا هادئًا يرتكز علي الألوان الترابية.


 


وتعتبر سلمى حايك من النجمات اللاتي تحرص على الاهتمام والعناية ببشرتها و رشاقتها من خلال اختيار الأزياء الشبابية مما جعلها تتمتع بمظهر جذاب منحها عمرا أقل مما هي عليه.


لدى حايك تاريخ مهنى حافل بدأته من عام 1988 بمسلسل أسبانى Un nuevo amanecer، ومن ثم بدأت رحلتها في هوليوود منذ عام 1992 بـ مشاركتها في مسلسل Street Justice، ومن هنا كانت انطلاقة سلمى حاك الفية، حيث شاكت في 85 عملا عالميا تنوع بين الدراما والسينما.


قدمت سلمى حايك العشرات من الأفلام الشهيرة على مدار مسيرتها الفنية، وهي الممثلة الأجنبية من أصل لبناني التي بدأت مشوارها الفني في المكسيك ثم انتقلت إلى هوليوود لبدء انطلاقتها الحقيقية. 

اعتادت سلمى حايك منذ بداياتها الفنية تقديم ثنائية ناجحة مع الممثل الإسباني أنتونيو بانديراس منذ التسعينات وحتى مؤخرا ما بين أعمال درامية واجتماعية وأفلام رسوم متحركة. 


فازت سلمى حايك وترشحت للعديد من الجوائز على مدار مسيرتها الفنية، وترشحت لنيل جائزة أوسكار أفضل ممثلة عام 2002 عن فيلمها Frida، كما دخلت مجال الإنتاج الفني منذ البدايات حيث تتمتع بثروة مالية تقدر بالملايين. 

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٠٤_٢٢٠٤٣١
سلمى حايك جمبسوت انيق إطلالة مبهجة مسيرتها الفنية احدث ظهور لها الناحية الجمالية

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