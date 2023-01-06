تعليق صادم من شوبير على تعادل الزمالك والداخلية

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق علي تعادل الزمالك أمام الداخليه بهدف لكل فريق أمس الخميس في إطار منافسات الدوري المصري.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن هناك العديد من الأزمات في تشكيل فريق الزمالك وهو ما أثر سلبا علي أداء الفريق أمام الداخلية.

وأضاف أن كره القدم لا تعترف سوى بالجهد والعرق وهو ما حدث في المباراة مشددا أن الكرة الركنيه للزمالك في نهاية المباراة أنقذت الفريق الأبيض من هزيمة صادمة أمام الداخلية.

وتابع أن فارق الإمكانيات بين الزمالك والداخلية كبير ولكن الداخلية كان متواجد وقوي.

وأكد أن حارس مرمي الداخلية رائع و سيكون له مستقبل باهر خاصة وأن لديه امكانيات جيدة.

وأكمل أن فيريرا المدير الفني للزمالك جيد ولابد من إعطاء الثقه له و لاعبين مشددا أن هناك أزمة في الفريق لابد من حلها بدلا من تبادل الشتائم والاتهامات.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهدار درع الدوري للنادي المنافس في البطولة.

وفي نفس الوقت كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين بخصم 20% من قيمة مستحقات اللاعبين مع إيقاف كافة المستحقات إلى أجل غير مسمى.

كما قرر المجلس إيقاف كلا من أحمد فتوح وعبد الله جمعة ثنائي دفاع الأبيض واحالتهما للتحقيق، وأجراء تحاليل خاصة لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لأسباب لن يفصح عنها النادي والتأكيد علي أنهما لم يتعرضا للإصابة بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع .

وتعادل فريق الزمالك مع الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الثاني.