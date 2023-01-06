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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبري فى سوق العبور الجمعة 6-1-2023

أسعار الأسماك فى
أسعار الأسماك فى سوق العبور

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة و المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 يناير 2023وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية ل" سوق العبور " لتجارة الجملة.

أسعار الأسماك بانواعها اليوم الجمعة فى سوق العبور

واستقرت أسعار الأسماك البلطى بأنواعه ..سجل كيلو سمك بلطي1 سعرًا يتراوح بين 42 إلى 46جنيها و سمك بلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 38 إلى 40جنيه و سمك بلطى اسوانى من 20 الى 45جنيه.

وتراوح سعر سمك فيله بلطى للكيلو ما بين 30 الى 170جنبه.


وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض ما بين 80و 100جنيهًا،بياض املس 1 بلدى بين 60 و 100 جنيها ،بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) بين 30 و40 جنيها
وسجل سعر كيلو سمك البورى 1 نحو 86جنيها ، تراوح سمك بورى2 بين 40 الى 60 جنيها.
فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 40 جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة السويسى 110 جنيها،سعر كيلو سمك المكرونة خليجي 58 جنيه .

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البلطي بـ 30 جنيها.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 5 يناير 2023

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سعر الدولار اليوم الجمعة 6 يناير 2023


تراوح سعر سمك كيلو سمك موسي من 160 الى 260جنيها .

كما سجل كيلو سمك المرجان المجمد 30 جنيها ، سجل كيلو سمك المرجان1 نحو 80 جنيها ،سجل كيلو سمك المرجان 2 نحو 46 جنيها .

بلغ سعر سمك بربون مجمد 35 جنيها،سجل بربون 1 نحو 80 جنيها، وسجل بربون 2 نحو 56 جنيها.

سجل سعر كيلو سمك الدنيس اليوم الجمعة فى سوق العبور من 100 الى 160 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) اليوم الجمعة فى سوق العبور مابين 110 الى 280جنيها ، كابوريا من 30 الى 80جنيها .

أسعار الجمبري فى سوق العبور اليوم الجمعة


تراوحت أسعار الجمبري جامبو اليوم الجمعة ما بين 360إلى 460 جنيها

سجلت أسعار الجمبري 1 مابين 260 الى 340جنيها.

تراوحت  أسعار الجمبري 2 مابين 160 الى 250جنيها.

سجلت أسعار الجمبري 2 مجمد مابين 90 الى 170 جنيها.

وسجل أسعار الجمبري 3 مابين 60 الى 140جنيها.


يعد سوق العبور اكبر سوق لتجارة الجملة بجمهورية مصر العربية ومحافظة القاهرة.

الاسماك سعر كيلو سمك سعر كيلو سمك البلطي سوق العبور جنيه

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