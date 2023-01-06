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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 6 يناير 2023

صدى البلد

يستعرض صدى البلد سعر الدولار اليوم الجمعة 6 يناير 2023 - ختام تعاملات الأسبوع - في البنوك كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم 26.95 جنيه للشراء ، و 27.00 للبيع. 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 27.00 جنيه للشراء، و 27.10 جنيه للبيع ، وفي البنك المصري الخليجي سجل 27.15 جنيه للشراء ، و 27.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

وفي البنك المركزي ، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 27.07 جنيه للشراء ، و 27.16 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 70 - 75 قرشا شراء وبيع، وذلك بعد ارتفاعها أمس ما بين 1.55 جنيه - 1.86 جنيه تقريبا شراء وبيع في البنوك المصرية.

ففي البنك الاهلي وبنك مصر سجل 28.54 جنيه للشراء، و 28.70 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولي 28.59 جنيه للشراء ، و 28.81 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزى ، سجلت متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصرى 28.72 جنيه للشراء ، و 28.83 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الاسترليني ارتفاعا ما بين 55 - 75 قرشا شراء وبيع، وذلك بعد ارتفاعه امس 1.88 جنيه - 2.25 جنيه تقريبا شراء وبيع في البنوك المصرية.

في البنك الاهلي وبنك مصر سجل 32.34 جنيه للشراء ، و 32.60 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي ، سجل 32.40 جنيه للشراء ، و 32.72 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزى، سجلت متوسطات اسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى 32.57 جنيه للشراء ، و 32.68 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم الخميس

وعربيا، سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري ارتفاعا بقيمة 19 قرشا اليوم ليسجل 7.16 جنيه للشراء، 7.18 جنيه للبيع في البنك الأهلى ، وذلك بعد ارتفاعه امس بقيمة 42 قرشا.

والدرهم الاماراتي، سجل اليوم ارتفاعا بقيمة 19 قرشا ليصبح 7.34 جنيه للشراء ، 7.35جنيه للبيع، وذلك بعد ارتفاعه أمس بقيمة 43 قرشا شراء وبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس

والدينار الكويتي سجل 85.04 جنيه للشراء، و 88.16 جنيه للبيع، وفقا للبنك الاهلي.

تجدر الاشارة ، إلى أن بنكي الأهلي ومصر أصدرا أمس شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي المصرى سعر الفائدة بمعدل 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022.

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