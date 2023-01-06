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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الله يرحم التحكيم..هجوم عنيف من الغندور على كلاتنبيرج عقب تعادل الزمالك أمام الداخلية

صدى البلد

هاجم الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام عقب تعادل الزمالك أمام الداخلية بهدف لكل فريق في إطار منافسات الجولة ال١٢ من بطولة الدوري المصري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" كلاتنبيرج جه يطور التحكيم بوظ التحكيم اعطي مساحة للالتحام قلبت ضرب في نص الملعب و الوقت بدل ما يزيد ضاع من كثر الوقوع  و الوقت الضايع علي المزاج ازوده او انقصه علي حسب النتيجة. 

 

واضاف :" الله يرحم التحكيم".

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وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور  عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهدار درع الدوري للنادي المنافس في البطولة.

وفي نفس الوقت كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين بخصم 20% من قيمة مستحقات اللاعبين مع إيقاف كافة المستحقات إلى أجل غير مسمى.

كما قرر المجلس إيقاف كلا من أحمد فتوح وعبد الله جمعة ثنائي دفاع الأبيض  واحالتهما للتحقيق، وأجراء تحاليل خاصة لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لأسباب لن يفصح عنها النادي والتأكيد علي أنهما لم يتعرضا للإصابة بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع .

وتعادل فريق الزمالك مع الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الثاني.

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