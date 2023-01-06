عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهدف تسلل ... الشناوي ينصف الزمالك أمام الداخلية عقب التعادل

صدى البلد

علق الحكم الدولي أحمد الشناوي الخبير التحكيمي على موقف هدف الداخلية في مرمي الزمالك.

وأكد الشناوي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن هدف الداخلية أمام الزمالك يعد تسلل مشددا أنه كان يجب على الفار أن يطلب من الحكم مشاهدة اللعبة ولكن لم يستدعيه.

وأضاف الشناوي أن لاعب الداخلية كان في وضعية تسلل حيث أن هناك تداخل مع الخصم للعب الكرة، ومدافع الزمالك يحاول الوصول إلى الكرة، ولولا وجود المدافع في اللعبة لكان الهدف صحيحا.

txt

رسالة غامضة من شوبير عقب فوز الأهلي وتعادل الزمالك

txt

ضربة جزاء للزمالك وهدف الداخلية صحيح |جهاد جريشة يصدم جماهير الفريق الأبيض

txt

بركات: «لمسة يد» ياسر إبراهيم تذكرني بكرة مشابهة في مباراة الأهلي وبيراميدز

وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور  عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهدار درع الدوري للنادي المنافس في البطولة.

وفي نفس الوقت كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين بخصم 20% من قيمة مستحقات اللاعبين مع إيقاف كافة المستحقات إلى أجل غير مسمى.

كما قرر المجلس إيقاف كلا من أحمد فتوح وعبد الله جمعة ثنائي دفاع الأبيض  واحالتهما للتحقيق، وأجراء تحاليل خاصة لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لأسباب لن يفصح عنها النادي والتأكيد علي أنهما لم يتعرضا للإصابة بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع .

وتعادل فريق الزمالك مع الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الثاني.

اتحاد الكرة الزمالك الداخلية مرتضى منصور الأهلى الدوري المصري فيروس كورونا بيراميدز فيروس كورونا أحمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. نقل نجم الأهلي للمستشفى بسبب انعدام الرؤية بأحد عينيه

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

تفتكروا ليه؟.. خالد الغندور يتساءل بعد فوز الأهلي على إنبي

تسلل.. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة عن هدف الداخلية في الزمالك

أحمد شوبير يعلن إصابة خطيرة لـ نجم الأهلي

نهاية المباراة .. أول تعليق من شوبير بعد تعادل الزمالك أمام الداخلية

عاجل.. مرتضى منصور يعرض لاعبي الزمالك للبيع لادعائهما الإصابة بكورونا

ممكن تلاقي صورتك وسطهم.. أعمال السحر بالمقابر صدمة تثير فزع السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

سر غياب المشاهير عن أول عرض لمسرحية سمية الخشاب الجديدة

ترشيحاتنا

صدمة في الأهلي بسبب قرارات فيوتشر بشأن لاعبي الفريق

بعد سنوات من التراجع .. مصر تقرر إحياء المسرح المدرسي|تفاصيل

خلصنا من عبء مادي ضخم|النجم الساحلي يكشف تفاصيل صفقة انضمام كريستو للأهلي

خبير تحكيمي : إنبي لا يستحق ضربة جزاء أمام الأهلي

تفاصيل مثيرة حول بيع مسدس يعود للرئيس الأمريكي روزفلت بنحو مليون دولار

تعويض للمؤمن عليه حال إصابته بعجز جزئى مستديم فى قانون التأمينات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمضيات أبرزها.. أطعمة يمكن أن تسبب الصداع المزمن

بدل البانية.. طريقة تحضير 20 قطعة ناجتس بـ30 جنيها

توقف عن تناولها فورا.. 3 مشروبات خطر قبل العلاقة الزوجية

لدى 90 % من المرضى ..عرض شائع من علامات السرطان يتجاهله الكثيرون

فيديو

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة 2023 / فيديو جراف

السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم رسمياً| تفاصيل

تطويرالصعيد.. أهم رسائل الرئيس للمواطنين من سوهاج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ