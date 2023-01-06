الهدف تسلل ... الشناوي ينصف الزمالك أمام الداخلية عقب التعادل

علق الحكم الدولي أحمد الشناوي الخبير التحكيمي على موقف هدف الداخلية في مرمي الزمالك.

وأكد الشناوي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن هدف الداخلية أمام الزمالك يعد تسلل مشددا أنه كان يجب على الفار أن يطلب من الحكم مشاهدة اللعبة ولكن لم يستدعيه.

وأضاف الشناوي أن لاعب الداخلية كان في وضعية تسلل حيث أن هناك تداخل مع الخصم للعب الكرة، ومدافع الزمالك يحاول الوصول إلى الكرة، ولولا وجود المدافع في اللعبة لكان الهدف صحيحا.

وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهدار درع الدوري للنادي المنافس في البطولة.

وفي نفس الوقت كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين بخصم 20% من قيمة مستحقات اللاعبين مع إيقاف كافة المستحقات إلى أجل غير مسمى.

كما قرر المجلس إيقاف كلا من أحمد فتوح وعبد الله جمعة ثنائي دفاع الأبيض واحالتهما للتحقيق، وأجراء تحاليل خاصة لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لأسباب لن يفصح عنها النادي والتأكيد علي أنهما لم يتعرضا للإصابة بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع .

وتعادل فريق الزمالك مع الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الثاني.