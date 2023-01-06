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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: «لمسة يد» ياسر إبراهيم تذكرني بكرة مشابهة في مباراة الأهلي وبيراميدز

صدى البلد

علق الإعلامي محمد بركات، على مطالبة لاعبي إنبي باحتساب ركلة جزاء على ياسر إبراهيم، مدافع فريق الأهلي، خلال مباراة الفريقين اليوم.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " الكرة التي طالب خلالها لاعبو إنبي باحتساب ركلة جزاء على الأهلي بعدما ارتطمت الكرة في يد ياسر إبراهيم تذكرني بكرة مشابهة للأهلي أمام بيراميدز".

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وتابع: "لاعبو الأهلي طالبوا في كرة مماثلة احتساب ركلة جزاء على أحمد سامي مدافع بيراميدز خلال مباراة الفريقين".

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وأتم: "الحكم البولندي مارتشنياك، وهو المصنف الأول عالميا في الوقت الحالي، رفض احتساب الكرة بداعي أن يد المدافع بجانبه في الوضع التشريحي الطبيعي".

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