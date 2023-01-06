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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السكوت من ذهب .... شوبير يكشف سر فوز الأهلي أمام إنبي

صدى البلد

أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بالفريق عقب الفوز أمام إنبي في إطار منافسات الجولة ال ١٢ من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الأهلي قدم مباراة رائعة أمام إنبي واستحق الفوز بهدفين نظيفين مشددا أن محمد مجدي قفشة أحرز الهدف الأول بمهارة رائعة. 

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وأضاف أن طريقة إدارة الأمور في الأهلي هو السر وراء تلك النجاحات والانجازات مشددا أن المسؤولين في الاهلي يعرفون كيف يدعمون اللاعبين حتى في أوقات الهزيمة. 

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وتابع أن الأهلي خلال الموسم الماضي وعقب تعادله مع الجونة وضياع لقب الدوري نزل محمود الخطيب رئيس النادي لأرض الملعب وتحدث مع اللاعبين وطالبهم بتقديم أفضل الأداء وضروره التتويج الموسم التالي بلقب الدوري .

وأكمل شوبير أن انجازات الفريق ليست على سبيل الصدفه ولكنها نتاج إدارة و عقليه رائعه وواعيه قائلا “ إذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب ”. 

وكان الأهلي قد حقق فوزا كبيرا أمام إنبي بهدفين نظيفين في إطار منافسات الجولة ال ١٢ من بطولة الدوري المصري الممتاز .

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