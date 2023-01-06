عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة غامضة من شوبير عقب فوز الأهلي وتعادل الزمالك

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة غامضة عقب فوز الفريق أمام إنبي بهدفين نظيفين في إطار منافسات الجولة ال ١٢ من بطولة الدوري المصري.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" مش قولتلكوا اني طلعت جامد اوى".

txt

مقابل رقم خرافي| شوبير يعلن كواليس تعاقد الأهلي مع كريستو

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، بعد الفوز على إنبي بهدفين دون رد ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد المقاولون العرب فى إطار مباريات الجولة 12 من المسابقة.


افتتح التسجيل  للنادي الأهلي محمد مجدي أفشة فى الدقيقة 59 من زمن المباراة ، من تمريرة بينية من عمرو السولية خلف دفاعات إنبي وصلت عند أفشة يراوغ حارس المرمى ويسجلها بيسراه إلى داخل الشباك.

وأضاف الهدف الثاني أليو ديانج فى الدقيقة 78 من إنطلاقة قوية من ديانج وتوغل ثم سدد الكرة قوية إلى داخل الشباك لحظة خروج البلعوطي من مرماه.


الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 30 متربعا على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 10 فى المركز 14 من ترتيب جدول المسابقة.

بينما تعادل فريق الزمالك امام الداخليه بهدف لكل فريق في إطار منافسات الجوله ال ١٢ من بطولة الدوري المصري 

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي أمام إنبي
1- الأهلي في المركز الأول برصيد 30 نقطة.

2- الزمالك في المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

3- فيوتشر في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.

4- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

5- غزل المحلة في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

6- الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

7- سيراميكا كليوباترا في المركز السابع برصيد 15 نقطة.

8- أسوان في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

9- المقاولون العرب في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

10- المصري في المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

11- طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

12- إنبي في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

13- البنك الأهلي في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

14- سموحة في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

15- فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.

16- الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

17- الإسماعيلي في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

18- حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.

 

المقاولون العرب الدوري المصري الأهلى الزمالك شوبير النادي الأهلي احمد شوبير غزل المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. نقل نجم الأهلي للمستشفى بسبب انعدام الرؤية بأحد عينيه

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

تفتكروا ليه؟.. خالد الغندور يتساءل بعد فوز الأهلي على إنبي

تسلل.. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة عن هدف الداخلية في الزمالك

أحمد شوبير يعلن إصابة خطيرة لـ نجم الأهلي

نهاية المباراة .. أول تعليق من شوبير بعد تعادل الزمالك أمام الداخلية

عاجل.. مرتضى منصور يعرض لاعبي الزمالك للبيع لادعائهما الإصابة بكورونا

ممكن تلاقي صورتك وسطهم.. أعمال السحر بالمقابر صدمة تثير فزع السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

تعود لحقبة الملك بلوتوث.. الكشف عن قاعة فايكنج فريدة في الدنمارك|تفاصيل

ترشيحاتنا

صدمة في الأهلي بسبب قرارات فيوتشر بشأن لاعبي الفريق

بعد سنوات من التراجع .. مصر تقرر إحياء المسرح المدرسي|تفاصيل

خلصنا من عبء مادي ضخم|النجم الساحلي يكشف تفاصيل صفقة انضمام كريستو للأهلي

خبير تحكيمي : إنبي لا يستحق ضربة جزاء أمام الأهلي

تفاصيل مثيرة حول بيع مسدس يعود للرئيس الأمريكي روزفلت بنحو مليون دولار

تعويض للمؤمن عليه حال إصابته بعجز جزئى مستديم فى قانون التأمينات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمضيات أبرزها.. أطعمة يمكن أن تسبب الصداع المزمن

بدل البانية.. طريقة تحضير 20 قطعة ناجتس بـ30 جنيها

توقف عن تناولها فورا.. 3 مشروبات خطر قبل العلاقة الزوجية

لدى 90 % من المرضى ..عرض شائع من علامات السرطان يتجاهله الكثيرون

فيديو

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة 2023 / فيديو جراف

السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم رسمياً| تفاصيل

تطويرالصعيد.. أهم رسائل الرئيس للمواطنين من سوهاج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ