ضربة جزاء للزمالك وهدف الداخلية صحيح |جهاد جريشة يصدم جماهير الفريق الأبيض

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن هدف فريق الداخلية أمام الزمالك، صحيح تماما، ولم يكن هناك أي تسلل على المهاجم.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لاعب الداخلية رشيد أحمد لم يؤثر على وصول محمد عبد الغني لاعب الزمالك للكرة، ولذلك فأنه لم يكن متداخلًا في اللعبة، وبالتالي تدخل حكم الـvar صحيح".

وأضاف: "كان يجب استدعاء الحكم لمشاهدة اللعبة، القرار صحيح ولكنه لم يطبق بروتوكول الفار".

وواصل: "الزمالك يستحق ركلة جزاء لصالح سامسون اكينولا، بعد جذبه في منطقة الجزاء".

وأضاف: "كان هناك تدخل في نهاية المباراة، وتم احتساب ركلة ركنية لصالح الزمالك، تم تسجيل هدف منها عن طريق محمد عبد الغني، ولا أعرف كيف تم احتسابها لم تكن ركلة ركنية من الأساس".

وأردف: "الكرة التي سجل منها الزمالك لم تكن ركلة ركنية، والفار لا يتدخل في مثل هذه الألعاب".

وتابع: "كان هناك تدخل خاطئ من الـvar في الموسم الماضي عندما تم إلغاء هدف للنادي الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري، هناك بعض الحالات لا يتم التدخل فيها من جانب تقنية الفيديو".

وحول وجود ركلة جزاء لنادي انبي بعد لمسة يد من ياسر إبراهيم، أوضح: "يد ياسر ابراهيم كانت في وضع طبيعي، وايديه تحركت وأخذت مساحة وكبرت جسمه، وبالتالي يجب معاقبة اللاعب عليها، واحتسابها ركلة جزاء".

وأتم: "كان هناك أخطاء تحكيمية في المباريات اليوم، ونحتاج إلى وقفة لاصلاح الأمور في الفترة القادمة، يجب أن يعمل المسئولين عن التحكيم بشكل أفضل، والخبير التحكيمي عليه أن يقوم بتدريبهم بشكل عملي في أرض الملعب مثل باقي الاتحادات العربية، يجب تدريب حكامنا بشكل قوي خلال المرحلة القادمة".