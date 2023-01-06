تصرف مفاجىء من الأهلي بشأن ضم نجم الاتحاد السكندري

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، يفاضل بين إفريقي أو برازيلي لتدعيم مركز الجناح الأيسر خلال شهر يناير الجاري، كما أن كريستو سيصل للقاهرة خلال الساعات المقبلة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي على المستوى المحلي يريد ضم مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري، ورفض المزايدة في الصفقة مع الزمالك أو أي نادٍ آخر".

وأضاف: "الأهلي عرض 15 مليون جنيه بالإضافة لإعارة عبدالرحمن مانو ومحمد محمود إلى الاتحاد السكندري".

وواصل: "الأهلي أرسل لرئيس الاتحاد محمد مصيلحي (ظرف مغلق) يحتوى على استمارة رغبة من مروان عطية يبلغهم فيها برغبته في الانتقال إلى النادي الأهلي".

وفي سياق آخر قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهدار درع الدوري للنادي المنافس في البطولة.

وفي نفس الوقت كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين بخصم 20% من قيمة مستحقات اللاعبين مع إيقاف كافة المستحقات إلى أجل غير مسمى.

كما قرر المجلس إيقاف كلا من أحمد فتوح وعبد الله جمعة ثنائي دفاع الأبيض واحالتهما للتحقيق، وأجراء تحاليل خاصة لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لأسباب لن يفصح عنها النادي والتأكيد علي أنهما لم يتعرضا للإصابة بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع .

وتعادل فريق الزمالك مع الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الثاني.