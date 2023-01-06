بولندا تستقبل 8.94 مليون لاجئ من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و942 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.



وأضافت الوكالة - حسبما ذكر (راديو بولندا) في نشرته باللغة الإنجليزية - أن نحو 24 ألف لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس الخميس، فيما غادر نحو 31 ألفا و700 شخص عائدين إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالي العائدين أكثر من 7.16 مليون شخص.



يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.