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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كسر بالقدم والظهر .. تفاصيل تعرض فنانة شهيرة لـ حادث مروع

أمل حجازي
أمل حجازي

اعتادت الفنانة اللبنانية أمل حجازي على إثارة حالة من الجدل بمنشوراتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلا أنها هذه المرة، لم تثر الجدل بل احتلت التريند بكشفها عن تعرضها لحادث سير قوي نُقلت عل أثره إلى المستشفى، فما تفاصيل الحادث ؟ 

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تفاصيل تعرض أمل حجازي لحادث مروع 

كشفت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عن تعرضها لحادث سير مروع، نُقلت إثره إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بعد أن تعرضت لكسر وإصابات متعددة، حيث أوضحت من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الحادث الذي تعرضت له قائلة: 

« صار معي حادث قوي الله لطف فيني عندي أكثر من كسر برجلي ومتل ما شايفين تم وضع سياخ وبراغي من الداخل وإصابة بالضهر الحمد لله على كل شئ، يلي حبيت وصلوا انو الانسان إذا كان بكامل صحته وقادر يقوم ويجلس هيدي اكبر نعمة مننساها ومنرجع منتذكرها لما نفقدها انك تقدر تنام مش موجوع وتقدر تبرم مرة على جنبك الشمال ومرة على جنبك اليمين براحه هيدي أكبر نعمة كمان مننساها كل ليلة عند النوم».

وتابعت في منشورها" «اذا مرض الانسان وطلبوا منو كل ماله ليتعافى ما بيتأخر ولا لحظة أنو يخسر كل ماله مقابل صحه فإذا كنت فقير وما بتشكي من أي أوجاع ومرض فانت أكبر غني.. الحمد والشكر لله في جميع الأحوال في السراء والضراء.. ادعولي بالشفاء.. والله يشفي كل مريض».

وُلدت الفنانة أمل حجازي في بيروت عام 1977 م، منبعها الأصلي كان في كفر فيلا جنوب لبنان لأسرة مكونه من 5 أبناء غيرها، وكانت مطربة وعارضة أزياء لبنانية، حيث أطلقت أولى ألبوماتها الفنية «آخر غرام» عام 2001م، توالت ألبوماتها الفنية حتى اطلقت أخرها عام 2010 بعنوان « ويلك من الله»، لتبتعد عن الساحة لمدة 4 سنوات، وتعود من جديد بأغنية وحيدة عام 2014 بعنوان «الليلة».

اعتزال أمل حجازي الفن 

أمل حجازي

أعلنت المطربة أمل حجازي اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في سبتمبر عام 2017م، من خلال منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت خلاله: 

«أعلن اعتزالي الغناء وارتداء الحجاب شكرًا لكل شخص كان يحب فني والذي يحبني حقًا هو من يتمنى لي السعادة الداخلية التي وصلت إليها الآن ليست كأي سعادة مررت بها من قبل جعلني الله انا وانتم من أهل الجنة وهداني وهداكم جميعًا لحب الخير وطريق النور».

واتجهت أمل حجازي إلى الإنشاد الديني والأغاني الاجتماعي، وطلبت من أحد المؤلفين في مصر أن يكتب لها عدة أناشيد دينية تطرحها على فترات متباعدة، خاصة في المناسبات الدينية وشهر رمضان المبارك.

 

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