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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الاستثمارات القائمة بالصعيد تأتي لتحسين جودة الحياة لقاطنيه

النائب ابراهيم نظير
النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تحرص على تحقيق التنمية المستدامة وذلك بكافة أنحاء الجمهورية من مدن وقرى، وخاصة محافظات الصعيد التي شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة منذ عقود طويلة.

 

و أكد “ نظير” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن الإستثمارات الضخمة القائمة بمحافظات الصعيد هي ترجمة حقيقية على أرض الواقع لتوجيهات الرئيس السيسي، من أجل تحسين جودة الحياة المعيشية لقاطني هذه القري والمراكز، معقبا “ بالسابق كان يوجد مقارنات عدة للحياة بالمدن والصعيد أما الآن الوضع اختلف”.

 

التوسع في المجمعات الصناعية 

 

و أشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أهمية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والمشروعات الاستثمارية المختلفة الخاصة بالصناعة والتجارة، بهدف تشغيل أكبر عدد ممكن من أبناء الصعيد وتوفير فرص عمل حقيقية لهم جراء هذه التنمية،قائلا “ هذا الأمر سيكون له مردود ايجابي علي مستوى معيشة المواطن الصعيدي”.

 

وثمن البرلماني، جهود وزارة التنمية المحلية في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات بمختلف قري الصعيد وحرصها الدائم على تطبيق التكليفات الرئاسية الموجهة لهذا الملف.

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جاء ذلك بعد أن أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى محافظات الصعيد لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى الصعيد في جميع القطاعات والمجالات والمساهمة في توفير فرص عمل لأبناء محافظات الصعيد.

وقال “ آمنة”، إن القيادة السياسية منذ توليها المسئولية في عام 2014 وحتى الآن وهى تضع محافظات الصعيد على رأس أولوياتها ، وحظي إقليم الصعيد باهتمام كبير مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات الموجهة من الدولة إلى الصعيد .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية تقوم بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المركزية لمتابعة تنفيذ العديد من المشروعات التي تنفذ في مختلف محافظات الصعيد ، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالشراكة مع البنك الدولى وكذا برامج التنمية المحلية للوزارة .

واستعرض وزير التنمية المحلية ، الجهود التى قامت بها الوزارة فى محافظات الصعيد خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2022  للإرتقاء بمستوى الخدمات التنموية بكافة محافظات الصعيد مع منح الأولوية للمناطق الأولى بالرعاية ، مشيراً إلى أن استثمارات وزارة التنمية المحلية الموجهة لمحافظات بالصعيد ضمن برامج التنمية المحلية الخمسة بلغت حوالى 39 مليار جنيه فى 8 سنوات وذلك لتحسين الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية وذلك في مجالات الكهرباء والإنارة والمجازر والأمن والإطفاء والمرور والنظافة وتحسين البيئة والطرق المحلية .

وقال اللواء هشام آمنة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يتم تنفيذه بمحافظتى قنا وسوهاج بالشراكة مع البنك الدولى نجح فى تلبية احتياجات ملحة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات فى قطاعات الصرف الصحى و الطرق و النقل، مياه الشرب، الكهرباء و الانارة، تحسين البيئة، التطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية و دعم و تطوير المراكز التكنولوجية بمحافظتى سوهاج وقنا، بإجمالى استثمارات 16.39 مليار جنيه وتنفيذ حوالى 4453 مشروع منتهى وجاري".

الصعيد قرى الرئيس السيسي الاستثمارات التنمية المحلية فرص عمل

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