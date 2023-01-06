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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

عقوبات الفيفا على
عقوبات الفيفا على الزمالك

كشف تقرير صحفي، تفاصيل حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الصادر ضد نادي الزمالك ، لصالح نادي الإفريقي التونسي.

 

الجزيري ليس الأول .. الزمالك يسقط فى كمين عقوبات وأحكام الفيفا


وذكر موقع فوت 24  التونسي، أن نادي الإفريقي التونسي، كسب نزاعه ضد نادي الزمالك، بشأن ضم اللاعب التونسي سيف الجزيري.

وأضاف الموقع، أن فيفا ألزم نادي الزمالك بدفع 838 ألف جنيه مصري لصالح الإفريقي التونسي، بعد التأكد من أن سيف الجزيري، انضم إلى الزمالك قادما من المقاولون العرب مقابل مبلغ مالي، وليس في صفقة انتقال حر.

وأشار الموقع، إلى أن منحة التضامن هي نسبة 5% من نسبة صفقة انتقال اللاعب تدفع من النادي الجديد.

ولمتابعة المزيد حول عقوبات الفيفا ضد الزمالك في قضية اللاعب سيف الدين الجزيري .. تابعوا الفيديو جراف التالي:

الزمالك نادي الإفريقي التونسي تقرير صحفي فيفا موقع فوت 24 التونسي

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