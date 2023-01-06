تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

كشف تقرير صحفي، تفاصيل حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الصادر ضد نادي الزمالك ، لصالح نادي الإفريقي التونسي.



وذكر موقع فوت 24 التونسي، أن نادي الإفريقي التونسي، كسب نزاعه ضد نادي الزمالك، بشأن ضم اللاعب التونسي سيف الجزيري.

وأضاف الموقع، أن فيفا ألزم نادي الزمالك بدفع 838 ألف جنيه مصري لصالح الإفريقي التونسي، بعد التأكد من أن سيف الجزيري، انضم إلى الزمالك قادما من المقاولون العرب مقابل مبلغ مالي، وليس في صفقة انتقال حر.

وأشار الموقع، إلى أن منحة التضامن هي نسبة 5% من نسبة صفقة انتقال اللاعب تدفع من النادي الجديد.

ولمتابعة المزيد حول عقوبات الفيفا ضد الزمالك في قضية اللاعب سيف الدين الجزيري .. تابعوا الفيديو جراف التالي: