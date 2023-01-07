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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكان عمارة السكة الحديد ببني سويف: عايزين يطفشونا واحنا مسنين وأصحاب إعاقات

صدى البلد

فوجئ  سكان عمارة السكة الحديد الواقعة بميدان المحطة وسط مدينة بني سويف ، بقطع المياه عنهم منذ ما يقرب من إسبوع .
وحسب قولهم انهم فوجئوا ان هيئة السكة الحديد هي من قامت بقطع المياه عنهم دون سابق إنذار

وطالب  سكان العمارة وهم 7 أسر يمثلون ما يزيد عن  40 مواطنا مسلمين وأقباط بتدخل الدولة لإنقاذ حياتهم من الأمراض والأوبئة جراء قطع المياه وخاصة وان فيهم الكفيف والمعاق والمسنين  والأطفال.

 
"صدي البلد " ألتقي وسكان عمارة السكة الحديد واستمع الي شكواهم والذين قالوا:

في البداية قال  نبيل إبراهيم عوض كنت اعمل بالسكة الحديد منذ عام 1988  واستملت هذه الوحدة اي اكثر من 40 عاما  الي ان اصبت ببتر في الساق اليمني وخرجت علي المعاش  وتساءل وبعد كل هذا العمر ففوجئت ان الهيئة تريد طردنا من العمارة وقطعت عنا المياه منذ اسبوع ولا تراعي ظروفنا فهل هذا يعقل؟ وهل هذا يقبله وزير النقل ومحافظ بني سويف  ؟

فيما قالت الحاجة بدرية احمد عبد الجواد  ام محمد "كفيفة":" أعاني من  فقد النظر وقطعوا عني المياه وانا في الدور السادس  ومش عارفه اعمل أية  لا مياه للشرب ولا للصلاة ولا غيره وعندما حاول النزول من الدور السادس  لابحث عن المياه وفي يدي زجاجة فارغة كدت انكفئ  علي وجهي لولا الجيران انقذوني" .

فيما قالت صابرين لمعي جرجس 71 سنة   انا اسكن من 40 سنة وبعد وفاة زوجي و نسدد الإيجار والمياه والكهرباء ونحن في ايام الاعياد ومهددين بالأمراض والاوبئة واضافت " احنا بنروح نعمل حمامات عن قرايبنا ؟ هل هذا يعقل وخاصة اننا مسنين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

 
فيما قالت فوزية مارشال: زوجي كان مدير حركة بالبرج وبعد وفاته جلست في السكن وانا مسنة ومريضة ضغط وسكر وفؤجنا انهم قطعوا عنا المياه دون سابق إنذار بعد خدمة زوجي 40 سنة واحنا هنا بقالنا 35 سنة  هل يقبل وزير النقل ذلك ؟ هل بعد كل هذه الخدمة يقطعوا علينا المياه واحنا كبار سن ؟


 


 

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