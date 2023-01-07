تعرف على تاريخ صلاحية الأنسولين بعد الفتح .. وتحذير من الدواء

نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من المعلومات الهامة عن الدليل التنظيمي الخاص بمدة صلاحية الأدوية بعد الفتح .

وأكدت خيئة الدواء المصرية ، أن تاريخ صلاحية الأنسولين بعد الفتح ٤ أسابيع للقلم أو الأمبول ، إذا تم الحفظ في درجة حرارة ٢-٨ درجة مئوية .

وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، إن هناك حالات تختلف فيها مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها، لذا تنصح الهيئة بالرجوع للمكتوب في النشرة الداخلية للدواء، واتباع ا رشادات المكتوبة بها .

هيئة الدواء تكرم طلاب كليات الصيدلة الفائزين في مسابقة التوعية بالاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات



كرم الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، طلاب كليات الصيدلة الفائزين في مسابقة أفضل فيديو توعوي تحت عنوان (خليك واعي ........ بلاش مضاد حيوي من غير داعي).



شارك في المسابقة مجموعة كبيرة من الطلاب ب ١٦ جامعة مصرية، بعدد ٤٩ فيديو قصير، قام الطلاب بإعدادها استنادًا إلى المراجع العلمية الموثوقة، وتم عمل المادة التوعوية بلغة سهلة وبسيطة؛ لضمان وصول المعلومة عن الخطورة التي قد تحدث للفرد والمجتمع والبيئة جراء الاستخدام غير الرشيد لمضادات الميكروبات.



وخلال كلمته، رحب رئيس هيئة الدواء المصرية بالترحيب بالحضور، وقدم الشكر للطلاب المشاركين في المسابقة، والتهنئة للفائزين؛ معرباً عن سعادة هيئة الدواء المصرية بالتعاون الدائم والمثمر مع كليات الصيدلة، النابع من إيمانها بأهمية الاستثمار في الكوادر الشابة من طلاب كليات الصيدلة، وأن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين هيئه الدواء وكافة كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية.



وأشاد رئيس الهيئة بهذه المسابقة الناجحة في مجال التوعية بالاستخدام السليم لمضادات الميكروبات، وطلب عرضها على المنصات الرقمية الخاصة بالهيئة؛ لتتويج جهود الطلاب المتميزة في مجال مكافحة مضادات الميكروبات، وتحقيق أعلى استفادة ممكنة لدى الرأي العام.



فاز بالمركز الأول مكرر المجموعةAdvocator من جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والمجموعة FOPCU Gp 6 من جامعة القاهرة، والثاني المجموعة FOPCU Gp 4 من جامعة القاهرة، والثالث المجموعة FOPCU Gp 18 من جامعة القاهرة، والرابع المجموعةAntibiotic Defenders من جامعة الجلالة، والخامس المجموعةM’s & AMR من جامعة كفر الشيخ.



حضر مراسم التكريم، الدكتور عمرو حجاب، وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشؤون التطوير الفني وتنمية القدرات، والعديد من قيادات الهيئة، والسادة عمداء كليات الصيدلة الفائزة، إلى جانب الطلاب الفائزين، والسادة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك في ظل الجهود المبذولة للحد من حدوث مقاومة مسببات الأمراض لمضادات الميكروبات، والأنشطة التوعوية الخاصة بمبادرة الهيئة للتوعية بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات، الذي يتم الاحتفال به كل عام في الفترة من ١٨ إلى ٢٤ نوفمبر.