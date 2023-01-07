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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هداف الدوري الفرنسي الدرجة الثانية.. أجنبي جديد يقترب من الإنضمام لـ الأهلي

صدى البلد

يقترب الايفواري جات فيليب كراسو هداف الدوري الفرنسي “ الدرجه الثانيه ” من الانضمام لفريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية 

 

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" الإيفواري جان فيليب كراسو هداف الدوري الفرنسي (الدرجة الثانية) معروض على مسئولي الأهلي.. وكولر يحسم مصيره"

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وفي سياق آخر أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الأهلي بدأ يستغل هدايا الزمالك، وعاد للطريق الصحيح نحو صدارة الدوري المصري، وأصبح الفريق الأحمر يبحث عن المكسب فقط.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أداء الأهلي أمام إنبي كان أفضل بكثير عن لقاء بيراميدز، ولقطة محمد أفشة أفضل لقطات اللقاء، وهي بمثابة اعتذار لجماهير النادي الأحمر، الجمهور دائمًا يكون عامل مساعد داعم للاعبين".

وأضاف: "جمهور الأهلي في المباريات الماضية كان بمثابة دعم قوي للاعبين والجهاز الفني، وأليو ديانج لاعب مميز ولديه إمكانيات جيدة، وبدأ يستغلها مؤخرًا".

 

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وتابع معوض قائلًا: "اللاعب يحتاج للمساندة والدعم خصوصًا وقت الخسارة، والإدارة والجمهور واللاعبين هم وحدة واحدة ويمثلون كيان النادي، والاستقرار الإداري يصنع الفارق دائما لأي فريق في وقت تراجع النتائج".

وأكمل: "حتى لو لاعب صغير السن وليس أحمد فتوح كان من الطبيعي مساندته، هذا الكلام الذي تم التصريح به يكون داخل غرفة الملابس، فكيف سيذهب فتوح للنادي مجددًا بعد تلك التصريحات، هذه الأمور لا تنسي مطلقا، لا يجب الخروج عن النص بهذه الطريقة".

وختم تصريحاته قائلا: "فوجئت بتصريح طارق يحيى عقب لقاء الزمالك أمام أسوان، ومن خلال الفيديو الذي شاهدته عرفت كيف تسير الأمور؟"

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