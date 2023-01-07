الصفقة تقترب من الأهلي.. مهيب عبدالهادي: الأزمة المالية تعطل انضمام مروان عطية للزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن مفاجأة مدوية بشأن صراع فريقي الأهلي والزمالك على التعاقد مع مروان عطية لاعب فريق نادي الاتحاد السكندري في يناير الجاري.

وقال عبد الهادي على صفحته عبر فيسبوك: "محمد مصليحي رئيس الاتحاد السكندري أبلغ إدارة الزمالك منذ اليوم الأول بأن الأولوية لهم في صفقة مروان عطية".

وأضاف: "الاتحاد طلب 25 مليون جنيه "كاش" وإثنين لاعبين إعارة.. الأزمة المالية للزمالك سبب رئيسي في تعطل الصفقة واقتراب الأهلي من الحسم.. ومحاولات الزمالك مازالت مستمرة حتى هذه اللحظة لكن الاهلي حسم الامور".

ويستعد المارد الأحمر للمواجهة المرتقبة للفريق أمام المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.