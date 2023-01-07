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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة غامضة من شوبير لمتابعيه عبر فيس بوك

صدى البلد

وجه الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة غامضة لمتابعيه اليوم.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: "من غير جامد اوى عشان متزعلش".
 

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نادر شوقي يكشف حقيقة رفض محمد محمود الخروج معارًا من الأهلي

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نادر شوقي يحسم الجدل بشان تعيينه مديرًا للتعاقدات في الأهلي

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين عن علاقته بالتونسي محمد الضاوي أحدث صفقات النادي الأهلي في انتقالات يناير الحالية.

وقال نادر شوقي في تصريحات مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج "طويلة وعالية" عبر أثير الشباب والرياضة صباح السبت "انا لست وكيل محمد الضاوي لكنني رشحته للإنضمام للنادي الأهلي".

وتابع "الأمر كله أنني بمجرد رؤيتي للاعب التونسي الشاب ومعرفتي بحاجة الأهلي للتعاقد مع لاعب في هذا المركز قمت بترشحيه للنادي".

وأضاف "بعد ترحيب الأهلي بالتفاوض مع اللاعب، تحدثت مع وكيله الفرنسي وبدأت في تمثيل اللاعب أمام النادي حتى انتهت المفاوضات".

وواصل "بمجرد رؤيتي لمهارات الضاوي قلت أنه يجب أن ينضم للأهلي ورشحته فورًا، زأتوقع أن يكون له مستقبل كبير مع الأهلي والكرة المصرية وأن يشرفني في خطوته القادمة".

واختتم نادر شوقي تصريحاته "رسالة علي معلول لمحمد الضاوي أمر محترم للغاية من لاعب كبير".

الأهلى النادي الأهلي شوبير احمد شوبير نجم الأهلي

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