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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب زيزو عن تدريبات الزمالك .. تفاصيل

زيزو لاعب نادي الزمالك
زيزو لاعب نادي الزمالك

منح فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، أحمد مصطفي زيزو راحة من مران علي الرغم من تواجده داخل جدران نادي الزمالك.

سبب إراحة الزمالك لـ زيزو

وجاء ذلك بعد إصابته بإجهاد عضلي تعرض له عقب مباراة الداخلية.

وكان موقع "فوت 24" التونسي، ذكر أن نادي الإفريقي التونسي، كسب نزاعه ضد نادي الزمالك، بشأن ضم اللاعب التونسي سيف الجزيري.

وأضاف الموقع، أن فيفا ألزم نادي الزمالك بدفع 838 ألف جنيه مصري لصالح الإفريقي التونسي، بعد التأكد من أن سيف الجزيري، انضم إلى الزمالك قادما من المقاولون العرب مقابل مبلغ مالي، وليس في صفقة انتقال حر.

وأشار الموقع، أن منحة التضامن هي نسبة 5 % من نسبة صفقة انتقال اللاعب تدفع من النادي الجديد للاعب إلى الأندية التي مثلها اللاعب، قبل بلوغه سان الـ 23 عاما، وهو ما ينطبق على وضعيه سيف الجزيري مع النادي الإفريقي التونسي.

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