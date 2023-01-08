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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس صاحب مصنع استولى على 8 ملايين جنيه من المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس صاحب مصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 8 ملايين جنيه من أجل استثمارها في تصنيع والتجارة في فساتين الزفاف.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد سدد رجال مباحث القاهرة ضربة جديدة للمتاجرين بأحلام المواطنين بمشاريع توظيف وهميه ، حيث قاموا بضبط صاحب مصنع أوهم راغبي الاستثمار باعطائهم فوائد شهرية مقابل توظيف أموالهم التي بلغت 8 مليون جنيه

وتبين من التحريات قيام المتهم بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على أكثر من 8 مليون جنيه بدعوى توظيفها في تصنيع فساتين الزفاف وكانت الصدمة لهم باستيلائه علي تحويشه عمرهم وامتناعه عن السداد الي ان تم ضبطه .

وكانت البلاغات قد تعددت امام اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتعرض  5 مواطنين للنصب بعد قيام صاحب مصنع تصنيع فساتين زفاف "له معلومات جنائية" مقيم بالدرب الأحمر بالنصب عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت الـ 8 مليون جنيه عقب إيهامهم بإنشاء مشروع فى مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف ، مقابل أرباح سنوية إلا أنه لم يقم بذلك ورفض رد المبالغ المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، فتم استصدار اذن من النيابة العامة وتم ضبطه حال تواجده بشقة مستأجرة بدائرة الحدائق.

بمواجهته بأقوال المُبلغين أقر بإرتكابه الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالنصب عليهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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