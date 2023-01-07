محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون في كأس الاتحاد.. وجاكبو أساسيًا

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة وولفرهامبتون في دور الـ 64 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

تشكيل ليفربول

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح أساسيًا، إضافة لمشاركة الهولندي كودي جاكبو للمرة الأولى مع فريقه الجديد.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - داروين نونيز.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى ليفربول لاستكمال مشواره في البطولة والحفاظ على لقبها الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب تشيلسي.