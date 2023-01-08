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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدافع عن نفسي.. حبس شخص لحيازته بندقية آلية بحلوان

حبس
حبس

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة سلاح نارى بندقية آلية بدون ترخيص .

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته بندقية آليه "بدون ترخيص" بالقاهرة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة القسم ، وبحوزته بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى المضبوط بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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