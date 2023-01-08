مرفق الكهرباء يوضح إجراءات تغيير حق الانتفاع للعدادات

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الإجراءات التي يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء.

وجاءت كالاتي :

1- التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

2- تقديم الأوراق السابق الإشارة إليها في المنشور السابق نشرة أمس، مع ملء استمارة تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

3- مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

4- يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

5- ملاحظة أنه في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.