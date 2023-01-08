دار الإفتاء: العلماء هم المرجع في إدراك الأحكام الشرعية والحكام ملزمون بتطبيقها

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يسأل صاحبه عن بيان المراد في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾.

واستشهدت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83]، وولاة الأمر: هم العلماء والحُكَّام.



فأما العلماء: فهم المرجع في إدراك الأحكام الشرعية وإنزالها على الأفعال والأقوال.



وأما الحُكَّام: فهم المنوطين بالإلزام في تطبيق الأحكام؛ تحقيقًا لمصالح الأنام، والمخولون بالسياسة الشرعية؛ لإصلاح الرعية؛ قال القاضي أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" (1/ 472): [والصحيح عندي: أنهم الأمراء والعلماء جميعًا.

أما الأمراء: فلأن أصل الأمر منهم، والحكم إليهم، وأما العلماء: فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق، وجوابهم لازم، وامتثال فتواهم واجب] اهـ.