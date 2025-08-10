قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. الزراعة تكشف الأسباب الحقيقية وراء نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة
أسامة الدليل: المشهد على حدود مصر مع غزة تحيط به الأكاذيب ويجب كشف الحقائق للرأي العام
محافظ الجيزة: تفتيش عمالي على 701 منشأة وتحرير 209 محاضر لضبط المخالفات
وفاة شخصين وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص على كورنيش الشاطبي بالاسكندرية| صور
بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة
جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص
القبض على شخص أجبر نجله على الركوب داخل شنطة سيارته بالشرقية
سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام
سيادة مصر خط أحمر.. رد قوي من أسامة الدليل على المحلل الجزائري بن خروف
خسائر بالملايين.. الأهالي يروون لحظات الرعب: عشنا أصعب ليلة في حياتنا.. ماذا حدث في حريق محلات شبرا الخيمة؟
هل يشارك الجنود الأمريكيون في الحرب على غزة؟.. جنرال متقاعد يفجر جدلا برسالة غامضة
طارق حسن يتوج ببرونزية في السباحة بالزعانف بدورة الألعاب العالمية في الصين
بالصور

طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون

رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل غذاء شهى من قطع دجاج بالزبدة والثوم مع مكرونة ألفريدو الحارة الملتوية على طريقة كاجون .

طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون

📋 المكونات:

لقطع الدجاج:

1.5 رطل دجاج منزوع العظم والجلد، مقطع إلى قطع صغيرة الحجم.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

4 فصوص ثوم مفرومة.

1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة.

1 ملعقة صغيرة توابل كاجون.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

لتحضير مكرونة ألفريدو الحارة على طريقة كاجون:

12 أونصة من المعكرونة الملتوية (فوسيلي أو روتيني).

2 ملعقة كبيرة زبدة.

3 فصوص ثوم مفرومة.

1.5 كوب كريمة ثقيلة.

1 كوب جبن بارميزان مبشور.

½ كوب جبن موزاريلا مبشور.

1 ملعقة صغيرة توابل كاجون (اضبط حسب الرغبة).

½ ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمر مطحون (اختياري، لمزيد من الحرارة).

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

بقدونس طازج مفروم (للتزيين).

الطريقة:

1- اغلي قدرًا كبيرًا من الماء المملح. 

اطبخ المعكرونة الملتوية وفقًا لتعليمات العبوة حتى تنضج. 

صفّها واتركها جانبًا.

2- في مقلاة كبيرة، قم بتذويب 3 ملاعق كبيرة من الزبدة على نار متوسطة الحرارة. أضف الثوم المفروم وقلبه لمدة 30 ثانية تقريبًا حتى تفوح رائحته، أضف قطع الدجاج والفلفل الحلو المدخن وتوابل الكاجون والملح والفلفل اطبخ مع التحريك من حين لآخر حتى يصبح الدجاج ذهبي اللون وينضج تمامًا، لمدة 6-8 دقائق تقريبًا،أخرج الدجاج من المقلاة واتركه جانبًا.

3 -في نفس المقلاة، قم بتذويب 2 ملعقة كبيرة من الزبدة على نار متوسطة الحرارة. أضف الثوم وقلبه لمدة دقيقة واحدة.

اسكب الكريمة الثقيلة ببطء مع التحريك المستمر. 

اتركها على نار هادئة حتى تغلي، ثم اخفق جبن البارميزان وجبن الموزاريلا حتى تصبح الصلصة سميكة وكريمية. 

قلّب توابل الكاجون ورقائق الفلفل الأحمر المطحون، مع تعديل التوابل حسب رغبتك.

 تبّله بالملح والفلفل.

4- أضف المعكرونة المطبوخة والملتوية إلى المقلاة مع صلصة ألفريدو الحارة. قلّب جيدًا لتتغطى جميع المعكرونة بالصلصة الكريمية والجبنية والحارة.

5- أعد قطع الدجاج إلى المقلاة وقلّبها برفق حتى تمتزج. 

اتركها تسخن لمدة دقيقتين. قدّمها ساخنة، مزينة بالبقدونس الطازج المفروم.

