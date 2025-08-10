3 أطعمة ترفع احتمالية الإصابة بسرطان القولون

حذرت تقارير طبية وعلمية حديثة من أن بعض الأطعمة الشائعة على موائدنا قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، وهو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا حول العالم.

1. اللحوم الحمراء والمعالجة

تؤكد الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن اللحوم المعالجة مثل النقانق واللانشون مصنفة كمسرطنة للبشر (المجموعة 1)، بينما اللحوم الحمراء مثل لحم البقر والضأن مصنفة كمحتملة التسرطن (المجموعة 2A). وتشير أبحاث الوكالة إلى أن تناول 50 جرامًا من اللحوم المعالجة يوميًا قد يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة تصل إلى 18%

(IARC – WHO Report).

2. الأطعمة فائقة المعالجة

تابعت دراسة صادرة عن جامعة هارفارد أكثر من 200 ألف شخص أظهرت أن الرجال الذين تناولوا أكبر كمية من الأطعمة فائقة المعالجة – مثل الوجبات السريعة، المشروبات الغازية، والمقرمشات المغلفة – ارتفع لديهم خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 29% مقارنة بمن تناولوا كميات أقل

(Harvard T.H. Chan School of Public Health).

3. المشروبات السكرية والمقليات السريعة

أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن الأنظمة الغذائية الغنية بالمشروبات السكرية والأطعمة المقلية والمشبعة بالدهون المتحولة والسكريات المكررة، تؤدي إلى السمنة والالتهاب المزمن، وهما عاملان رئيسيان لزيادة خطر سرطان القولون

(CDC – Colorectal Cancer Risk Factors).

وشدد الخبراء على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والحبوب الكاملة، والحد من استهلاك هذه الأطعمة الثلاثة، كخطوة أساسية للوقاية من هذا المرض.