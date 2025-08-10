قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن غزة
كأس الكونفدرالية الإفريقية.. دعم مالي لكل فريق مشارك| ما السبب؟
اليوم.. انطلاق البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة
قوافل الإغاثة المصرية تواصل عبورها نحو غزة عبر معبر كرم أبو سالم
مصر تسترد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا | صور
البث الإسرائيلية: سموتريتش هدد نتنياهو بتفكيك الحكومة والتوجه للانتخابات
قد تمتد لستة أشهر.. تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة
17 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 11 من منتظري المساعدات
الوزراء: توقعات بتسارع نمو الطلب العالمي على الكهرباء
صعود أسعار البيض الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن الفراخ
النيابة العامة تطلب تحريات بعد ضبط البلوجر لوشا بمنطقة المقطم
قافلة المساعدات الإنسانية الـ11 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

3 أطعمة ترفع احتمالية الإصابة بسرطان القولون

القولون
القولون
ريهام قدري

 حذرت تقارير طبية وعلمية حديثة من أن بعض الأطعمة الشائعة على موائدنا قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، وهو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا حول العالم.

1. اللحوم الحمراء والمعالجة

تؤكد الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن اللحوم المعالجة مثل النقانق واللانشون مصنفة كمسرطنة للبشر (المجموعة 1)، بينما اللحوم الحمراء مثل لحم البقر والضأن مصنفة كمحتملة التسرطن (المجموعة 2A). وتشير أبحاث الوكالة إلى أن تناول 50 جرامًا من اللحوم المعالجة يوميًا قد يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة تصل إلى 18%
(IARC – WHO Report).

2. الأطعمة فائقة المعالجة

تابعت دراسة صادرة عن جامعة هارفارد أكثر من 200 ألف شخص أظهرت أن الرجال الذين تناولوا أكبر كمية من الأطعمة فائقة المعالجة – مثل الوجبات السريعة، المشروبات الغازية، والمقرمشات المغلفة – ارتفع لديهم خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 29% مقارنة بمن تناولوا كميات أقل
(Harvard T.H. Chan School of Public Health).

3. المشروبات السكرية والمقليات السريعة

أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن الأنظمة الغذائية الغنية بالمشروبات السكرية والأطعمة المقلية والمشبعة بالدهون المتحولة والسكريات المكررة، تؤدي إلى السمنة والالتهاب المزمن، وهما عاملان رئيسيان لزيادة خطر سرطان القولون
(CDC – Colorectal Cancer Risk Factors).

وشدد الخبراء على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والحبوب الكاملة، والحد من استهلاك هذه الأطعمة الثلاثة، كخطوة أساسية للوقاية من هذا المرض.

القولون سرطان القولون أطعمة تسبب السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

غسيل أموال

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني

بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

أنغام

لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية

برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات والأوراق المطلوبة

برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات اعرف الأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

قطارات السكك الحديدية

اليوم ..انطلاق القطار الرابع ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين مجانًا

وزارة الصحة

الصحة تنظم 146 دورة تدريبية وورشة عمل لتطوير الكوادر التمريضية خلال عام 2025

100 يوم صحة

100 يوم صحة.. 38.4 مليون خدمة طبية مجانية خلال 25 يومًا

بالصور

3 أطعمة ترفع احتمالية الإصابة بسرطان القولون

القولون
القولون
القولون

تريند السجن.. ما الذي طلبته علياء قمرون أثناء التحقيقات؟

علياء قمرون
علياء قمرون
علياء قمرون

محتوى خادش للحياء.. 5 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها بالقاهرة الجديدة

\محتوى خادش للحياء ..10 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها
\محتوى خادش للحياء ..10 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها
\محتوى خادش للحياء ..10 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها

محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات

مونلي
مونلي
مونلي

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد