نبيل شعيل ومحمود الليثي يتألقان في الساحل الشمالي

أحيا النجم الكويتي الكبير نبيل شعيل والمطرب الشعبي محمود الليثي حفلًا جماهيريًا ضخمًا بالساحل الشمالي، ليلة أمس السبت 9 أغسطس.

وصعد في البداية إلى المسرح، المطرب الشعبي محمود الليثي والذي قدم عددا كبيرًا من أغانيه الشهيرة "عم المجال كله، بونبونايه، بطل السوق، سوق البنات" وغيرهما.

وقدم النجم الكويتي الكبير نبيل شعيل، في أول ظهور له بحفل في مصر بعد غياب 16 عامًا، سهرة غنائية رائعة حيث قدم أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، مثل "ما أروعك، طبعا غير، جاني، ما علينا، ندمان"، وغيرهما من أغانيه الشهيرة.

ويعد هذا الحفل، هو اللقاء الأول للنجم الكويتي الكبير نبيل شعيل، بعد غياب استمر 16 عاما عن الشعب المصري.

أحدث ألبومات نبيل شعيل

وكان الفنان نبيل شعيل، طرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «يا طيبي» في 24 نوفمبر 2024، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

نبيل شعيل - ألبوم الرايق

في شهر يوليو من عام 2023 الماضي، طرح الفنان نبيل شعيل، ميني ألبوم جديد له يحمل اسم الرايق، تزامنا مع الموسم الصيفي.

ويتكون ميني ألبوم الرايق لـ نبيل شعيل، من 3 أغاني جديدة، هي: (الرايق، أحب عمري، القمر)، وينتظر طرحها عبر منصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب.

ويعد ميني ألبوم الرايق لـ نبيل شعيل، عودة له بعد عام من ميني ألبوم لاهي الذي طرحه في شهر يوليو من العام 2022.

ألبومات نبيل شعيل

في شهر يوليو 2022، طُرح ميني ألبوم الفنان نبيل شعيل، الذي يحمل اسم لاهي، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.

وتكون ميني ألبوم لاهي، للفنان نبيل شعيل، من 4 أغنيات، هي: (لاهي، ولاهم يحزنون، يا مدور، ذهاب)، وسيتم طرحه عبر تطبيقي ديزر وأنغامي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب.

أعمال نبيل شعيل

احتفلت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام - بالنجاح الذي حققته أغنية يقولون للفنان نبيل شعيل وتخطيها حاجز 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب في غضون أيام بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصل ميني ألبوم يقولون للنجم الكويتي نبيل شعيل على اكثر من 9 ملايين مشاهدة، بعد طرحه، وحظى بنجاح جماهيري كبير.

وحققت الأغنية الرئيسية للألبوم «يقولون» ترتيب الأكثر استماعًا بين أغاني الميني ألبوم برصيد 4 ملايين مشاهدة، وجاءت أغنية أسوأ أيامي بعدها إذ حققت 2 مليون و500 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وجاءت بعدها أغنية أنا أتحراك برصيد 2 مليون و200 ألف مشاهدة.