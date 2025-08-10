قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. الزراعة تكشف الأسباب الحقيقية وراء نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة
أسامة الدليل: المشهد على حدود مصر مع غزة تحيط به الأكاذيب ويجب كشف الحقائق للرأي العام
محافظ الجيزة: تفتيش عمالي على 701 منشأة وتحرير 209 محاضر لضبط المخالفات
وفاة شخصين وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص على كورنيش الشاطبي بالاسكندرية| صور
بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة
جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص
القبض على شخص أجبر نجله على الركوب داخل شنطة سيارته بالشرقية
سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام
سيادة مصر خط أحمر.. رد قوي من أسامة الدليل على المحلل الجزائري بن خروف
خسائر بالملايين.. الأهالي يروون لحظات الرعب: عشنا أصعب ليلة في حياتنا.. ماذا حدث في حريق محلات شبرا الخيمة؟
هل يشارك الجنود الأمريكيون في الحرب على غزة؟.. جنرال متقاعد يفجر جدلا برسالة غامضة
طارق حسن يتوج ببرونزية في السباحة بالزعانف بدورة الألعاب العالمية في الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نبيل شعيل ومحمود الليثي يتألقان في الساحل الشمالي

نبيل شعيل
نبيل شعيل
أحمد إبراهيم

أحيا النجم الكويتي الكبير نبيل شعيل والمطرب الشعبي محمود الليثي حفلًا جماهيريًا ضخمًا بالساحل الشمالي، ليلة أمس السبت 9 أغسطس. 

وصعد في البداية إلى المسرح، المطرب الشعبي محمود الليثي والذي قدم عددا كبيرًا من أغانيه الشهيرة "عم المجال كله، بونبونايه، بطل السوق، سوق البنات" وغيرهما.

وقدم النجم الكويتي الكبير نبيل شعيل، في أول ظهور له بحفل في مصر بعد غياب 16 عامًا، سهرة غنائية رائعة حيث قدم أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، مثل "ما أروعك، طبعا غير، جاني، ما علينا، ندمان"، وغيرهما من أغانيه الشهيرة.

ويعد هذا الحفل، هو اللقاء الأول للنجم الكويتي الكبير نبيل شعيل، بعد غياب استمر 16 عاما عن الشعب المصري. 

أحدث ألبومات نبيل شعيل

وكان الفنان نبيل شعيل، طرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «يا طيبي» في 24 نوفمبر 2024، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

نبيل شعيل - ألبوم الرايق

في شهر يوليو من عام 2023 الماضي، طرح الفنان نبيل شعيل، ميني ألبوم جديد له يحمل اسم الرايق، تزامنا مع الموسم الصيفي.

ويتكون ميني ألبوم الرايق لـ نبيل شعيل، من 3 أغاني جديدة، هي: (الرايق، أحب عمري، القمر)، وينتظر طرحها عبر منصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب.

ويعد ميني ألبوم الرايق لـ نبيل شعيل، عودة له بعد عام من ميني ألبوم لاهي الذي طرحه في شهر يوليو من العام 2022.

ألبومات نبيل شعيل

في شهر يوليو 2022، طُرح ميني ألبوم الفنان نبيل شعيل، الذي يحمل اسم لاهي، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.

وتكون ميني ألبوم لاهي، للفنان نبيل شعيل، من 4 أغنيات، هي: (لاهي، ولاهم يحزنون، يا مدور، ذهاب)، وسيتم طرحه عبر تطبيقي ديزر وأنغامي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب.

أعمال نبيل شعيل

احتفلت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام - بالنجاح الذي حققته أغنية يقولون للفنان نبيل شعيل وتخطيها حاجز 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب في غضون أيام بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصل ميني ألبوم يقولون للنجم الكويتي نبيل شعيل على اكثر من 9 ملايين مشاهدة، بعد طرحه، وحظى بنجاح جماهيري كبير.

وحققت الأغنية الرئيسية للألبوم «يقولون» ترتيب الأكثر استماعًا بين أغاني الميني ألبوم برصيد 4 ملايين مشاهدة، وجاءت أغنية أسوأ أيامي بعدها إذ حققت 2 مليون و500 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وجاءت بعدها أغنية أنا أتحراك برصيد 2 مليون و200 ألف مشاهدة.

نبيل شعيل محمود الليثي البحر الأحمر الساحل الشمالي الفنان نبيل شعيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

حادث بالبحيرة

بسبب خلافات بينهما.. زوج يُنهي حياة زوجته خنقـ ـاً في البحيرة

ترشيحاتنا

اسوان

شوكة يوقع موسمين.. أسوان يخطف "فاكهة" الصعيد من أنياب المنافسين

كأس العالم لليد

الأهلي والزمالك في وعاء واحد بقرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يحدد الحد الأدنى من الرخص التدريبية المعتمدة للمشاركة في المباريات

بالصور

الخبز الأبيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

نبيل شعيل ومحمود الليثي يتألقان في الساحل الشمالي

نبيل شعيل
نبيل شعيل
نبيل شعيل

طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون

طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون
طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون
طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون

3 أطعمة ترفع احتمالية الإصابة بسرطان القولون

القولون
القولون
القولون

فيديو

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد