بعد إصابة 4 أشخاص.. انتداب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق بمطعم بشبرا الخيمة.. والمعاينة الأولية تكشف اندلاع الحريق من هذه المنطقة

شهدت منطقة شبرا الخيمة ، حريق في محل كشري شهير، وامتد إلى عدد من باكيات الباعة أمام محطة مترو شبرا الخيمة.

القصة الكاملة

تلقي غرفة عمليات محافظة القليوبية بلاغًا باندلاع حريق بمحل مأكولات بميدان المؤسسة بالرصيف المقابل لمحطة مترو الأنفاق، بحي غرب شبرا الخيمة، وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف.



وانتقل على الفور اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والدكتور إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والمحاسب خالد العرفي، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال الإطفاء.

مدير أمن القليوبية

وتم الدفع بسيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، وجارى تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الحريق.



وأسفر الحادث عن إصابة شخص بحروق، وآخر باختناق، وثالث بكسور متفرقة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.

انتداب المعمل الجنائي

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق اندلع بمحل مأكولات وعدد من الباكيات بميدان المؤسسة بالرصيف المقابل لمحطة مترو الأنفاق، وحصر كل التلفيات والخسائر، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وكشفت المعاينة الأولية حول حريق عدد من المحال بمنطقة شرق السكة الحديد بمنطقة محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة، أن الحريق نشب في مطبخ مطعم كشري شهير بالمنطقة، ثم امتدت لباقي المحال المجاورة، وتمت السيطرة علي الحريق، كما تم الانتهاء من أعمال التبريد بالكامل.

المعاينة الأولية لحريق شبرا الخيمة

تشغيل محطة شبرا الخيمة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة المنيب حتى محطة شبرا الخيمة كالمعتاد في الاتجاهين بعد السيطرة على حريق هائل بمحيط المحطة خارج سور محطة شبرا الخيمة .

والدفع بعدد من القطارات الإضافية فوارغ لامتصاص الزحام فى الخط الثاني وعودة حركة القطارات بجميع المحطات بشكل طبيعى بالاتجاهين.

مؤكدين أن حركة القطارات بالخط الأول والخط الثاني تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها .