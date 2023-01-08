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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالتزامن مع عيد الميلاد.. أسعار الخضراوت والفاكهة اليوم الأحد 8-1-2023

سعر الخضروات والفاكهة
سعر الخضروات والفاكهة اليوم

استقرت أسعار الخضراوت والفاكهة اليوم الأحد 8-1-2023، في الأسواق، على الرغم من زيادة الطلب بالتزامن مع عيد الميلاد.

أسعار الخضراوت والفاكهة اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 8 يناير 2023 في سوق العبور، ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن أيضا أسعار اللحوم وأسعار الداوجن اليوم بالإضافة إلى أسعار البيض وغيرها من السلع.

 

أسعار الخضروات اليوم 

تراوح سعر الطماطم اليوم بين 3.5 و4.5 جنيه
وصل سعر البطاطس اليوم إلى  7.5 جنيه
سجل سعر البصل اليوم 7 جنيهات 
وصل سعر الكوسة إلى 7 جنيهات للكيلو
سعر الجرز اليوم الأعلى نوع سجل  5.5 جنيه 
سعر الباذنجان اليوم سجل  6 جنيهات للبلدي

سعر الباذنجان اليوم 4 جنيهات للرومي 

سعر الباذنجان اليوم 6.5 جنيه للأبيض 
ووصل سعر الفاصوليا اليوم إلى 9 جنيهات للكيلو، مرتفعة بنحو جنيها للكيلو

وتراوح سعر البسلة اليوم بين 10- 14 جنيها

وتراوح سعر الخيار البلدي اليوم بين 3.5 و5 جنيهات 

وسجل سعر الخيار الصوب اليوم 6 جنيهات للكيلو

وتراوح سعر الملوخية اليوم بين 5 و8 جنيهات للكيلو

وتراوح سعر السبانخ بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو 

وسجل سعر الثوم 11 جنيها للكيلو في الجملة

أسعار الفاكهة اليوم 
 

سعر البرتقال البلدي اليوم وصل إلى  4.5 جنيه للكيلو في الجملة 
سعر البرتقال أبوسرة  اليوم سجل 7 جنيهات للكيلو في الجملة 
سعر اليوسفي اليوم وصل إلى  10 جنيهات للكيلو

تراوح سعر العنب المستورد أصفر بين 40 و50 جنيها للكيلو

تراوح سعر العنب المستورد أسود بين 40 و50 جنيها للكيلو

سعر التفاح أمريكي  اليوم 24 جنيها

سعر التفاح الجولد اليوم 20 جنيها
سعر الفراولة اليوم وصل إلى 15 جنيها للكيلو 

وتراوح سعر الرمان اليوم بين 8 و14 جنيها للكيلو
 

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