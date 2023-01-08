نادر.. لحظة ولادة حوت على سطح الماء أمام السياح| شاهد

مع بداية فصل الشتاء في شهر سبتمبر، تبدأ الحيتان الرمادية في التوجه نحو المياه الدافئة لبحيرات باجا في المكسيك وساحل كاليفورنيا في الولايات المتحدة من المحيط المتجمد الشمالي وشمال المحيط الهادئ.

وبحلول شهر ديسمبر، تصل إلى وجهتها، حيث تقيم حتى منتصف أبريل للتزاوج وإنجاب الحيتان الصغيرة.

وبمجرد ظهور الحيتان، يتوجه العديد من السياح إلى هذه المناطق الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة والمكسيك لمشاهدتها.

في إحدى هذه الرحلات برئاسة شركة مراقبة الحيتان "دانا بوينت دولفين ومشاهدة الحيتان" في كاليفورنيا، استمتع السياح بلحظة نادرة، وذلك عند مشاهدتهم حوتًا رماديًا يلد على سطح الماء.

نشرت شركة رحلات السفاري مقطع فيديو لهذه اللحظة النادرة على قناتها على “يوتيوب”، والتي حصدت الآن أكثر من 74000 مشاهدة.

تقول الشركة: "عندما اقترب القارب ببطء من الحوت، لاحظ طاقمنا أنه يتصرف بشكل متقطع، ورأى الركاب وأفراد الطاقم شيئًا برتقاليًا وأحمرًا ملونًا في الماء ظنوا أنه ربما كان عشب البحر".

ولادة حوت صغير

وأضافت: "وفجأة خرج عجل حوت حديث الولادة إلى السطح! لمدة دقيقة، اعتقد الكثيرون أنها قد تكون سمكة قرش أو حيوان مفترس، ولكنها كانت بداية حياة جديدة! بعد أن صعد إلى السطح، بدأ العجل حديث الولادة يتعلم كيف يسبح ويترابط مع أمه".

وذكرت محطة تلفزيون KTLA ومقرها كاليفورنيا أن الركاب وطاقم الطائرة أطلقوا على الحوت الصغير اسم "سيفيرين"، على اسم أحد الركاب على متن القارب، والذي كان يحتفل بعيد ميلاده.