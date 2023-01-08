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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور وديع جورج وسوف تغزو مسقط رأسه قبل ساعات من الدفن

جنازة وديع جورج وسوف
جنازة وديع جورج وسوف

تداولت مواقع إخبارية سورية، صورًا من الاستعدادات الأخيرة لدفن جثمان وديع جورج وسوف، في بلدة الكفرون، حيث يواري جسد الفقيد الثرى مغرب اليوم، الأحد 8 يناير. 

وظهر في الصور، عدد من أهل بلدة الكفرون السورية، وهم يرفعون صور الابن الأكبر لـ الفنان جورج وسوف «وديع»، وتم رفع صورة كبيرة على كنيسة مار إلياس، التي تقام فيها صلاة الجنازة الثانية، ثم يدفن الجثمان في مقابر العائلة هناك. 

 

جنازة ابن جورج وسوف

أذاعت قناة LBC اللبنانية، لقاءً مصورًا من جنازة ابن الفنان جورج وسوف، المقامة حاليًا في لبنان، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن. 

ووصل جثمان وديع جورج وسوف، إلى كنيسة مار نقولا الأشرفية، في لبنان، لأداء صلاة الجنازة الأولى على روحه، تمهيدًا لنقل الجثمان إلى سوريا لأداء صلاة الجنازة الثانية. 

وخلال صلاة الجنازة، انهارت «عيون» شقيقة وديع جورج وسوف، وزوجته هيلينا سركيس، فور وصول الجثمان أمام الكنيسة. 

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وفاة ابن جورج وسوف 

وكشفت تقارير إخبارية لبنانية عن وفاة الابن الأكبر للفنان جورج وسوف «وديع» بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ مؤخرًا، ومكوثه بالعناية المركزة، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان وموع تلقي العزاء حتى الآن. 

وكان الابن الأكبر لـ جورج وسوف «وديع» أصيب بنزيف داخلي مؤخرًا، بعدما أجرى عملية جراحية لتصغير المعدة، ونقل على إثرها للعناية المركزة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة. 

وكشفت النهار اللبناني، تفاصيل معاناة ابن جورج وسوف، قبل ساعات من وفاته، حيث تعرض للاغماء وتم نقله للمستشفى ودخوله العناية المركزة بشكل عاجل، بعد إصابته بنزيف داخلي، وتطلب نقل دم له. 

 

ابن جورج وسوف في المستشفى

كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.

وكتب على “تويتر"، الآتي: "كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يارب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".

وعلق نيشان على التغريدة، قائلًا: “قلبي حزين.. يا رب اشفِ.. يا رب”، بينما علق المغني اللبناني عامر زيان: "والله يا عادل كل الليل وأنا فكر فيه وصلي له.. من أطيب الشباب وديع يا رب يقوم بالسلامة".


إليسا وابن جورج وسوف

وكانت الفنانة إليسا نشرت تغريدة طلبت فيها التبرع بالدم لأحد الأشخاص دون ذكر اسمه بمستشفى مار يوسف في لبنان، وحمل الإعلان رقم هاتف للتواصل.

وكشف موقع ET بالعربي أن المريض قد يكون وديع ابن جورج وسوف، إذ وعلى ما يبدو دخل المستشفى لإجراء عملية وعانى من بعض المضاعفات، ما استدعى طلب وحدات دم له.

وكان آخر ظهور للفنان جورج وسوف أثناء حضوره حفل تريو نايت في الرياض ليلة رأس السنة، وتلقى دعما كبيرا من النجوم والنجمات على رأسهم أنغام وإليسا.

جنازة وديع جورج وسوف
جنازة وديع جورج وسوف
جنازة وديع جورج وسوف
جنازة وديع جورج وسوف
جنازة وديع جورج وسوف
جنازة وديع جورج وسوف
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